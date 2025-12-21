柯建銘揭大罷免內幕「等了60年」 曝每週向賴清德報告：絕非獨斷獨行

柯建銘（左）上陳水扁（右）廣播節目。（翻攝自陳水扁臉書）

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日接受前總統陳水扁專訪，回顧大罷免的決策過程，他表示大罷免是他所發起，並非臨時起意，「我等待這一刻等了60年」，柯強調，推動過程中，他每週固定與總統賴清德開會並報告，黨團內部也取得共識，「我做任何事不可能獨斷獨行」。

陳水扁在專訪中問及大罷免的決策過程，關切柯建銘當時是否評估過能成功罷免幾位，以及是否與黨內進行討論，柯坦言，個人的看法就是要「總罷免」，認為應該都罷免掉，他形容，這是一項沒有退路的行動，必須勇往直前，並將視其為台灣歷史的關鍵時刻。

針對是否獨自決定推動罷免，柯建銘回應，自己並非臨時起意，而是「謀定而後動」，且已等待這一刻長達60年，他指出，推動過程中，每週三都會與總統賴清德開會並進行完整報告，各項步驟總統皆知情，黨團內部也召開會議討論，大家都支持，他強調，「我做任何事情不可能乾綱獨斷或是獨斷獨行」。

談及「60年」的時間脈絡，柯建銘指出，這與其家庭歷史及成長背景有關，他回憶，父親在二二八事件被警察追捕時，從後門逃走，2年後返家，家中發生一些變故，這段經歷在他心中埋下一顆種子，一直發芽，一直茁壯，最終在今年他認為時機成熟時，發動「大罷免大成功」行動。

而在大罷免期間，聯電創辦人曹興誠也投入資源與行動，柯建銘表示2人是40年朋友，他讚對方從頭到尾夠義氣，至於資金來源，他說明雙方經費獨立、沒有流動，大家各盡本分，「我沒有錢，我就想辦法去募」，他直言這是一個史詩級的運動。





