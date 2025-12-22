柯建銘揭大罷免非獨斷獨行 綠指已承擔政治責任 盼往前看

民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播專訪時，提及大罷免期間每週都與賴清德總統開會，「絕非獨斷獨行」，此說法引發議論。民進黨發言人吳崢今天(22日)指出，府院黨在每週三都召開例行溝通會議，柯建銘說的開會可能是指這個。吳崢並表示，對於大罷免的結果，整個執政黨已明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

經歷726、823罷免失敗後，民進黨聲勢受到衝擊，黨內也一度湧現究責聲浪，力促大罷免的民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播專訪時談及整起事件的始末。柯建銘強調大罷免是他發起，且並非臨時起意，「我等待這一刻等了60年」。柯建銘也強調，在推動過程中，他每週固定與賴清德總統開會並報告，黨團內部也取得共識，「我做任何事不可能獨斷獨行」。

對此，民進黨發言人吳崢22日在民進黨「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會上受訪時表示，府院黨每週三有例行溝通會議，各單位針對自己業務與當前情勢彙整報告，柯建銘所說的開會可能是指這個。

吳崢說，溝通會議行之有年，且按往例持續召開，協助執政溝通資訊，討論議題也非常廣泛，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，非單純針對特定議題。

吳崢強調，大罷免過後，包含總統發表相關談話、行政院及黨部人事改組等，府院黨執政團隊皆已綜合檢討改進與承擔相關政治責任，希望外界不必再糾結過去的枝微末節。

吳崢並說，柯建銘談到大罷免期間與總統互動的過程，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。(編輯：陳文蔚)