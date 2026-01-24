柯建銘放話再選總召 王世堅「斗膽」建議：知所進退

立法院第五會期即將開始，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委辦公室徵詢黨團幹部參選意願，現任黨團總召柯建銘面對記者詢問是否參選總召時鬆口表態，連說兩次「我會去登記」。對此，綠委王世堅今（24）日表示，他認為柯建銘應該知所進退。

王世堅希望柯建銘「知所進退」。（圖／中天新聞）

王世堅表示，賴清德主席多次提醒柯建銘總召「知所進退」，大家都展現了對柯總召的感謝，對柯總召過去種種幫助，幫助朝野協商、幫助民進黨，我們全體國人都看在眼裡，也記在心裡，我們希望柯總召在新會期交棒，讓年輕新的一輩黨團幹部由年輕立委接任，展現新的方式、新的風氣，這對未來朝野協商與國政推動有非常重大的關鍵。

民進黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

王世堅強調，他個人比較斗膽，呼籲柯總召是不是能為國家知所進退，因為他已經乘載了滿滿的民進黨與全體國人對他的尊重。王世堅認為，如果柯建銘要卸下總召，卸在最高點，為歷史留名，現在是非常重要的時候，柯總召在四五個月前就說過，總召就擔任到這個會期的結束，這個會期在一月底就告一個段落，再來是選任新任總召與黨團幹部的時候，他個人希望柯總召能說話算話，言出必行 這是男子漢大丈夫最重要的關鍵。

