柯建銘放話還要選總召 凌濤稱漂亮的一招：看賴清德買不買單？

民進黨立院黨團總召柯建銘日前出席「施明德先生專檔」成立茶會，他在致詞時透露「這一屆做完就要離開立法院」，各界解讀他即將要卸任總召。不過，柯建銘今（23）日被問到此問題時，他兩度回應「我會去登記」。對此，國民黨桃園市議員凌濤分析，柯建銘出這招是漂亮的一招，就看賴清德買不買單？

國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／中天新聞）

立法院會今天處理議事日程草案，表決結束後柯建銘獨自走到議場外抽菸，記者上前詢問民進黨團改選相關事宜，柯建銘表示今天就會啟動相關登記。當被問及是否登記競選總召時，柯建銘連說兩次「我會去登記」，其餘並未再進一步說明便緩慢離開現場。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／中天新聞）

凌濤今日上政論節目《新聞大白話》，對於柯建銘的這個回應表達看法，他直言立法院是誰說了算？當然是老柯強，尤其在偃旗息鼓後，他使出一個大招，就是直接與民眾黨前主席柯文哲對話，「這表示賴清德在立法院是僵局，這僵局可由我老柯跟第三勢力談一點點空間，你買不買單？」

總統賴清德。（圖／中天新聞）

凌濤續指，陳亭妃才剛從台南市長黨內初選勝選，就在這個關鍵點，柯建銘就出來說要選總召，他真的覺得老柯很強，「現在賴有底氣跟他對抗嗎？這真是漂亮一招」。

