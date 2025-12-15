柯建銘早料到了？ 藍青年引4字名言酸爆賴政府

傳府院高層擬針對財劃法採「不副署、不公布」，引發在野黨強烈不滿。（本報資料照片）

行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，最諷刺的是，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常掛在嘴巴上的「毀憲亂政」，到頭來，竟是民進黨自己。

朝野因財劃法、停砍公教人員年金修法、總預算案卡關，陷入僵局，賴清德總統今（15日）上午邀請行政、立法及考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜婉拒出席，僅有行政院長卓榮泰與考試院長周弘憲會出席。

陳冠安昨（14日）在臉書發文談及此事時表示，賴清德邀請綠委便當會，拍板不副署、不執行立院通過的法律，認為這叫合憲，「我就請問，行政機關不遵守立法機關、民意機關的決議，這叫哪門子民主？」他並批，賴清德口口聲聲一直說民意代表不代表民意，要用更大的民主「大罷免」來制裁，結果大罷免大失敗被32：0。

陳冠安續批，然後，現在還有臉說「藍白沒得到教訓」，人民投出來的民意代表說了不算，人民投出來的投票成果說了不算，就你賴清德一人可以決定民主是什麼、法治是什麼？

陳冠安質疑，當立法院通過的決議、法律，行政機關可以決定要執行哪些、不執行哪些，那立法權將蕩然無存，台灣民主也將被掏空；接著他也酸，連柯建銘都知道這樣做不對，行政院不應不副署不執行，「就你賴清德、卓榮泰仍要摧毀台灣民主？最諷刺的是，柯建銘時常掛在嘴巴上的毀憲亂政，到頭來，竟是民進黨自己。」

