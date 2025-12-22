柯建銘曝大罷免「每週跟賴清德開會」 民進黨：具體細節與實情有些落差

記者盧素梅／台北報導

民進黨發言人吳崢召開「才剛擋國防、杯葛預算 藍委週末急赴中」記者會（圖／翻攝畫面）

民進黨立法院黨團總召柯建銘發起大罷免，最後失敗收場，他日前接受前總統陳水扁廣播專訪時提及，大罷免期間跟賴清德總統每週都開會，「絕非獨斷獨行」。對此，民進黨發言人吳崢今（22）日在記者會中回應，府院黨每週三有例行溝通會議，柯建銘可能是指這個部分。他說，柯建銘談到大罷免期間與總統互動過程，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

柯建銘日前接受陳水扁專訪，對於大罷免是否有與黨內討論？柯建銘強調，大罷免是他所發起，並非臨時起意，「我等待這一刻等了60年」，柯建銘強調，在推動過程中，他每週固定與賴清德開會並報告，黨團內部也取得共識，「我做任何事不可能獨斷獨行」。

對此，吳崢上午在「才剛擋國防、杯葛預算 藍委週末急赴中」記者會後接受時事聯訪回應，府院黨每週三有例行溝通會議，柯建銘可能是指這個部分。府院黨平台溝通會議，個單位針對自己業務與當前情勢彙整報告。溝通會議行之有年，按往例持續召開，協助執政溝通資訊對齊，討論事情非常廣，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，討論議題非常廣泛，非單純針對特定議題。

吳崢並表示，此外，大罷免過後，包含總統發表相關談話、行政院相關人事改組、黨部相關人事改組等，府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進與承擔相關政治責任，不必要再糾結過去的枝微末節。柯建銘談到大罷免期間與總統互動過程，大致還原如上，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

