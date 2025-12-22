柯建銘曝每周與總統報告大罷免 吳崢：細節與實情有落差但不必糾結過去

民進黨發言人吳崢。資料照。民進黨提供。



立法院民進黨團總召柯建銘發起大罷免，最後失敗收場，柯近日在專訪中強調，他每周三都跟總統賴清德開會，每一步要怎麼做，都有跟賴報告，總統也都了解，不可能獨斷。民進黨發言人吳崢今（12/22）說，不必要再糾結過去的枝微末節，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

柯建銘接受前總統陳水扁專訪昨播出，對於大罷免是否有與黨內討論？柯強調，「阿扁總統，我跟你那麼久，你也知道我絕對謹守分際，不會『大主大意』」，自己等待這一刻等了60年，當然是謀定而後動，他每周三都跟總統賴清德開會，每一步要怎麼做，都有跟賴報告，總統也都了解，他做什麼事情不可能獨斷、大主大意（自作主張）。

對此，吳崢今上午在「才剛擋國防、杯葛預算 藍委週末急赴中」記者會後接受時事聯訪回應，府院黨每週三都有例行溝通會議，柯總召可能是指這個部分。

他說，府院黨平台溝通會議，各單位針對自己業務與當前情勢彙整報告，溝通會議行之有年，一直按往例持續召開，協助執政黨溝通資訊對齊，討論事情非常廣，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，討論議題非常廣泛，非單純針對特定議題。

此外，吳崢說明，大罷免過後，包含總統發表相關談話、行政院相關人事改組、黨部相關人事改組等，府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進與承擔相關政治責任，不必要再糾結過去的枝微末節。柯總召談到大罷免期間與總統互動過程，大致還原如上，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。

