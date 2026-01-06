柯建銘求「綠白合」破滅 總預算案遭藍白聯手擱置9日院會

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前當面懇託民眾黨前主席柯文哲，協助推動115年度中央政府總預算案及1.25兆國防特別預算條例，更喊出「綠白合」。立法院今（6）日召開程序委員會，柯建銘罕見現身，會前更當面與民眾黨立委劉書彬交談，但最終藍白仍聯手將相關草案列案待9日院會才能決定議程。

民進黨總召柯建銘日前當面懇託民眾黨前主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

立法院6日程序委員會針對第11屆第4會期第17次會議議程進行討論，劉書彬提案議事日程草案報請9日立法院會處理；民進黨團則提議報告事項及質詢事項依照議事日程草案及增列事項通過，討論事項則按民進黨團羅列的11案處理。依照先提議先處理原則，藍白聯手以10票對9票，通過民眾黨提案。

程序委員會結論顯示，被列入增列事項的行政院版《財劃法》修正案、1.25兆國防特別預算條例，以及民進黨團在討論事項中提處理民眾黨團針對115年度中央政府總預算案復議案，是否列入9日立法院會議程，都待當天朝野協商結果而定。依照近期往例，相關提案預料都將被封殺。

柯建銘。（資料圖／中天新聞）

柯建銘在會議前先與劉書彬交談，國民黨團書記長羅智強見柯建銘在場後也上前寒暄，並稱柯建銘是「稀客」。劉書彬向媒體透露，柯建銘與她談論到1.25兆國防特別預算條例，但她向對方重申民眾黨要總統賴清德到立法院進行國情報告的立場。

對於為何到程序委員會，柯建銘受訪說，今天特別來程序委員會是來共襄盛舉，只有一句話，好事多磨，繼續努力，周五（9日）院會處理。

