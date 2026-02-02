柯建銘準備開吉！ 不滿遭吳子嘉指爭取總召是為「跟賴清德要債」

柯建銘不滿吳子嘉指他為了向賴清德要債才爭取連任黨團總召，今天發聲明強調準備提告。（資料照片／王侑聖攝）





美麗島電子報董事長吳子嘉日前在節目上，宣稱民進黨立院黨團總召柯建銘之所以爭取連任，是因為「大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」等語，讓柯建銘大為不滿，認為吳子嘉並未向他查證就散布不實訊息，在臉書發出聲明，表示已準備提告。

柯建銘在臉書上聲明，吳子嘉昨天在節目《下班瀚你聊》中提到「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」等言論，並沒有向本人求證，因此已委請律師蒐證並準備提告，同時要求媒體下架並更正相關報導。

