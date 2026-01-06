柯建銘盯場也沒用！總預算、國防特別條例再被擋 「未來帳戶」草案預計週五付委

立法院程序委員會，民眾黨立委劉書彬（左）、民進黨團總召柯建銘（右）。陳祖傑攝。



立法院程序委員會今（1/6）天召開會議討論本週五院會議程，民進黨團總召柯建銘現身，但黨團提案報告事項增列1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案、政院版的《財政收支劃分法》修正草案、今年度總預算案等，再度遭藍白聯手擋下。

另外，藍白共同宣布推動台灣未來帳戶，「台灣未來帳戶特別條例」草案也在藍白立委以10票贊成1、9票反對通過民眾黨提案，排入週五院會報告事項議程，預計付委審查。

民眾黨前主席柯文哲上週拜會民進黨時，多名綠委呼籲應盡快讓總預算案及國防特別條例付委審查，雖然柯文哲當時點頭同意，但程序委員會今天討論本週五院會議程時，民進黨團提案報告事項增列1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」、政院版的《財政收支劃分法》修正草案、今年度總預算案等，仍被藍白立委以10票贊成1、9票反對，通過民眾黨提案，將本次議程草案提報院會處理，等於再度擋下綠營提案。

林月琴在發言時批評，政黨可以競爭，也可以有立場，但總預算審查會影響到下一代成長，「孩子未來是不分顏色，年輕家庭的支持、全民的福利也不分你我。」她說，政府推動育嬰留停彈性化新制、生育補助每胎提高至10萬元，以及公共托育中心設備更新，如果42億元差額補助無法到位，預估今年約12萬名新生兒將失去第一筆政府支持。

林月琴強調，預算不是不能刪，審查也不是護航，召開委員會審查，如果不合理就刪除、有疑慮就凍結，把預算案付委審查，「好好討論就會有錢。」

國民黨團首席書記長羅智強在發言時反擊，總統賴清德不願意兌現競選承諾，針對重大國情到立法院進行國情報告，並接受諮詢；而且賴清德跟行政院長卓榮泰不肯依法編列軍人加薪的預算、不肯依法編列警消退休保障的預算，「跟所謂的一黨獨大有什麼差別？」

另外，藍白先前共同推動「台灣未來帳戶特別條例」草案，希望挽救台灣出生率低迷的現象，也排入週五議程，將付委審查。

