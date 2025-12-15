柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨

行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。

陳冠安14日在臉書發文表示，總統賴清德邀請綠委便當會，拍板不副署、不執行立院通過的法律，認為這叫合憲。他就請問行政機關不遵守立法機關、民意機關的決議，這叫哪門子民主？

廣告 廣告

陳冠安表示，柯建銘時常掛在嘴巴上的毀憲亂政，到頭來竟是民進黨自己。（示意圖/資料照）

陳冠安直言，賴清德口口聲聲一直說民意代表不代表民意，要用更大的民主「大罷免」來制裁，結果大罷免大失敗被32：0。然後，現在還有臉說「藍白沒得到教訓」。人民投出來的民意代表說了不算，人民投出來的投票成果說了不算，就你賴清德一人可以決定民主是什麼、法治是什麼。

陳冠安痛批，當立法院通過的決議、法律，行政機關可以決定要執行哪些、不執行哪些，那立法權將蕩然無存，台灣民主也將被掏空。連柯建銘都知道這樣做不對，行政院不應不副署不執行，就你賴清德、行政院長卓榮泰仍要摧毀台灣民主？最諷刺的是，柯建銘時常掛在嘴巴上的毀憲亂政，到頭來竟是民進黨自己。

延伸閱讀

國防部預告兵役體位修正 高血壓免役條件加嚴須住院

財劃法不副署不公布？在野黨火大：上街頭是必然選項

男享受越式洗頭！2週後耳朵癢爆 醫檢查：全長滿黴菌