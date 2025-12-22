柯建銘稱大罷免過程都與賴清德報告 吳崢：細節內容與實情略有落差

大罷免以失敗劃下句點，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，相關行動均有與總統賴清德溝通，強調不可能一人獨段行動。（圖／CTWANT攝影組）

大罷免行動落幕已逾5個月，前總統陳水扁日前邀請民進黨立法院黨團總召柯建銘，接受《微微笑廣播網》專訪。柯建銘在節目中透露，發動罷免的相關決策並非個人獨斷，而是每週三都與總統賴清德開會，行動的每一個步驟都有向賴清德報告並取得理解。對此，民進黨發言人吳崢今（22）日回應指出，柯的說法在具體細節上，與實際情況可能有一點落差。

陳水扁在專訪中詢問柯建銘，當初推動罷免國民黨立委，是否經過深思熟慮，並與黨內主席、領導幹部及黨團成員充分討論，抑或是由柯建銘一人主導。柯建銘回應表示，自己一向謹守分際，相關行動皆是謀定而後動，不可能獨斷行事。他指出，每週三都會與賴清德會面溝通行動方向，相關作法也經過黨團會議討論，獲得一致支持後，才啟動甲級動員並對外發聲。

對此，吳崢表示，柯建銘在專訪中提及的內容，應是指府、院、黨每週三例行召開的溝通會議。該會議行之有年，各單位就自身業務與當前政局進行資訊彙整與報告，討論範圍相當廣泛，包含立法院修法進度、行政院最新施政作為及整體國家情勢，並非單一聚焦在特定議題或某一項政治行動。

吳崢強調，大罷免結束後，包括賴總統的公開談話，以及行政院與民進黨中央的人事調整，整個府院黨執政團隊已針對大罷免後的情勢進行整體檢討，並承擔相應的政治責任，沒有必要再反覆糾結過去的枝微末節。

他也補充，柯建銘談及與賴清德在大罷免期間的互動過程，整體脈絡大致如前所述，但在具體細節上，與實際情況仍存在些許落差。吳崢表示，當前執政團隊已選擇向前看，將重心放在國家當前最迫切的議題上，特別是國防特別預算等攸關國安的重要政策。

