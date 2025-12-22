柯建銘稱「大罷免每週與賴總統開會」？吳崢澄清：與實情有落差

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

關於力助民團推動大罷免一事，民進黨立法院黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁訪問時稱，每週三有跟身兼黨主席的總統賴清德開會及報告，並獲得黨團的同意。對此，民進黨發言人吳崢今（22）日澄清，柯總召指的應該是府院黨每週三有的例行溝通會議，此會議中討論非常廣泛，並非單純針對特定議題，具體內容與實情恐存有落差。





今早9時30分，吳崢出面召開「才剛擋國防、杯葛預算 藍委週末急赴中」記者會，並於會後接受聯訪。記者提問，柯建銘總召週末接受專訪提到，大罷免每日有跟總統開會，想請教民進黨回應？

對此，吳崢回應，柯總召在專訪中所提的內容，其實可能是指府院黨每週三有的例行溝通會議，各單位針對自己經手的業務與當前情勢彙整報告；溝通會議行之有年，按往例持續召開，協助執政溝通資訊對齊，討論事情非常廣，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，討論議題非常廣泛，並非單純針對特定議題。

此外，吳崢強調，大罷免過後，包含賴總統發表相關談話、行政院與中央黨部相關人事改組等，整個府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進與承擔相關政治責任，不必要再糾結過去的枝微末節。

同時，吳崢也說，關於柯總召談到大罷免期間與賴總統的互動過程，大致還原如上，具體細節內容可能跟實情有一點落差，大整個執政黨都已針對大罷免後的情勢來做非常明確政治責任的承擔，希望可以繼續向前看，來針對國家當前最需要面對的問題，特別是在國防特別預算這個部分。







