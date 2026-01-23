柯建銘突想再當總召 凌濤揭「出大招」：賴買不買單？

民進黨團總召柯建銘（中上）。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘本月出席活動時曾提到，「這屆做完，我也是要離開立法院」，此話一出，外界多推測老柯恐要卸任總召。但他今（23日）面對記者詢問是否參選總召，則是連說兩次「我會去登記」。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，立法院是誰說了算？當然是老柯強，加上在民進黨台南市長初選由陳亭妃勝出的關鍵點，就出來講說要選總召，「現在賴有底氣跟他對抗嗎？這真是漂亮一招」。

立法院會今天處理議事日程草案，當草案表決後，柯建銘一人獨自走到議場外抽菸，面對記者上前詢問民進黨團改選相關事宜，他表示，今天就會啟動相關登記。至於是否登記競選總召，柯建銘連說兩次，「我會去登記」，其餘並未再進一步說明。

凌濤今在政論節目《新聞大白話》中談到，立法院是誰說了算？當然是老柯強，最近他在偃旗息鼓後，出現的大的一招，就是直接跟民眾黨前主席柯文哲對話，「代表賴清德在立法院是僵局，這僵局可由我老柯跟第三勢力談一點點空間，你買不買單？」

凌濤接著說，覺得老柯很強，在陳亭妃勝出的關鍵點，就出來講說要選總召，「現在賴有底氣跟他對抗嗎？這真是漂亮一招」。

