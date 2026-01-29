柯建銘總召位置不保？ 蔡其昌鬆口：我選擇站出來登記

前立法院副院長蔡其昌。（擷取自蔡其昌臉書）

本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委，徵詢參選黨團三長意願，以總召一職最受關注，除現任總召柯建銘已表態「我會去登記」，前立法院副院長蔡其昌今（29）天鬆口，「我選擇站出來登記。」

去年大罷免大失敗後，府院黨進行人事調整回應民意，當時民進黨團幹部也接連表態不續任，唯獨柯建銘不動如山，黨內為此展開連署要求柯辭總召，但並未獲所有派系綠委支持，最終草草收場，如今又因民進黨團啟動幹部改選，再掀綠營內部波瀾。

當時呼聲最高的蔡其昌也於今天鬆口，他表示這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任，對每一份信任與期待，他都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌說，他並不是一個習慣談論位置或角色的人，對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好，也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。

他強調，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是我們重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。因此，在大家的勸進與鼓勵之下，「我選擇站出來登記」，這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。

蔡其昌說，無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行；對他來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。最後，他也表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離，，如果有機會承擔，他期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

