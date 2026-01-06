柯建銘罕坐鎮程委會 藍白聯手再封殺1.25兆軍購案、院版財劃法

立法院程序委員會今（6）日處理週五（9日）院會議程，1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」與院版「財劃法」草案，在藍白人數優勢下仍無法付委。而民進黨團總召柯建銘罕見現身坐鎮，對於法案遭封殺，他僅表示好事多磨、週五院會處理。

柯建銘上週才跟民眾黨前主席柯文哲會面，當面請託總預算案與軍購案，今天也到現場督軍，不過會中通過民眾黨團提案，將本次議程草案提報院會處理，因此民進黨團與行政院所提軍購案、總預算復議案等案，仍無法處理。

廣告 廣告

國民黨立委羅智強發言時要求，要審1.25兆軍購，總統賴清德就兌現承諾到立法院報告，政府不肯依法編列軍人加薪、警消與公教退休保障預算，如果立法院審了非法預算，是不是民進黨以後都不需遵守立法院的事情，如果都依法編列，不就能審了嗎。

而民進黨沈伯洋反批，總統報告與國防預算是兩回事，不是程序所要求的事項，如果進入委員會就可以充分討論，國防部也都可以說明，程序委員會只是條例「掛號」，不是擋案用的，更不用說總統報告即問即答已經被憲法法庭宣告違憲，若開先例，以後憲政秩序該如何維持？現在就應讓總預算與國防預算付委，讓大家討論。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

立院三讀通過「外送員專法」 每筆訂單報酬不得低於45元

提修兩岸條例被藍酸「撐兩天撤案」 林宜瑾：沒成案何來撤案？

總預算卡關TPASS月底恐停擺？ 蔣萬安：努力確保服務不中斷