柯建銘罕見出席「沒用」！ 1.25兆國防預算今再遭藍白封殺 嘆好事多磨

立法院程序委員會今（6）日討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，經過表決，遭到藍白黨團第6度封殺。值得注意的是，民進黨立院黨團總召柯建銘罕見現身，還被國民黨團書記長羅智強開玩笑稱「稀客」。

立法院程序委員會今舉行，由國民黨立委翁曉玲擔任主席；值得注意的是，柯建銘在會議開始前罕見的現身在程序委員會，並與民眾黨立委劉書彬談話。根據《TVBS新聞網》今報導，劉書彬證實，柯有拜託她關於1.25兆國防預算付委一事，不過劉強調，如同上次與民進黨團會面時所說的，請賴清德來立院國情報告就好。

廣告 廣告

另外，該報導也指出，國民黨團書記長羅智強見到柯建銘現身時，先是與他打招呼，隨後也到柯建銘身邊親自與其握手致意，並笑稱「稀客、稀客，你今天親自督軍喔」。

民眾黨前主席柯文哲2日曾前往立法院拜會藍綠兩黨團及立委，當時國民黨團總召傅崐萁笑稱柯文哲是「滿血歸來」，至於老柯當時曾趁機表達希望協助總預算案過關，對此，柯文哲則秒答「該處理還是要處理」。

然而，老柯今雖現身程序委員會盯場，但1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，以仍遭到國民黨團、民眾黨團封殺，老柯會後受訪時則表示「好事多磨、繼續努力」。

【看原文連結】