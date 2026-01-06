柯建銘罕見坐鎮程委會 下次院會議程未定案交院會處理

立法院程序委員會今天(6日)開會，民進黨團總召柯建銘罕見坐鎮，並於會議前懇託民眾黨立委劉書彬，期盼協助讓今年度總預算案及新台幣1.25兆國防特別條例順利付委審查。不過，藍、白立委再度挾人數優勢，通過民眾黨團提案，未確認下次院會議程，留待9日立法院會處理。

行政院已分別在去年8月21日、11月20日及11月27日，將今年度中央政府總預算、政院版「財政收支劃分法」以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，送請立法院審議。不過到目前為止，立法院仍然沒有把這些議案排入審查。

立法院程序委員會6日開會討論9日、13日立法院會議程，民眾黨團提議，下次院會議程以議程草案提報院會處理；隨後，民進黨團提議，下次院會議程報告事項及質詢事項，建請照議程草案及增列報告事項通過。



民進黨立委林月琴、民進黨團書記長陳培瑜、民進黨立委沈伯洋接續輪番上陣發言，聚焦今年度總預算案審議攸關下一代孩子的成長，及照顧長者等項目，期盼在野黨勿再阻擋總預算，並再次強調，程委會是法案掛號的地方，賴清德總統是否赴立院報告跟國防特別條例付委與否，完全是兩回事，若在野黨有疑義，就應把國防特別條例交付審查，在委員會好好討論。沈伯洋：『(原音)也就是說都已經跟你講說，不能用這種違憲指定主題、即問即答的方式，邀請(總統)來報告，結果他們無視大法官、無視憲法法庭，繼續用這樣的一個方式來邀請、違憲的方式，邀請總統來做報告，開了這個先例之後，請問以後我們的憲政秩序該怎麼維持。』



不過，國民黨團書記長羅智強發言時表示，對於賴總統未兌現承諾，針對重大國政赴立院國情報告並接受質詢，及行政院至今未依法編列為軍人加薪等預算等表達遺憾。羅智強：『(原音)我今天真的奉勸民進黨，1.25兆特別軍購要審，簡單，賴總統兌現諾言來立法院報告並接受質詢，總預算你只要不違法，立法院早就在審了。』



經表決，藍、白立委再度挾人數優勢，通過民眾黨團提案。會議主席、國民黨立委翁曉玲裁示，下次院會議程提報院會處理。也就是說，國防特別條例、政院版財劃法修正，分別是第7度、第8度遭到阻擋，無法付委審查。

值得注意的是，民眾黨前主席柯文哲日前密會民進黨團柯建銘，柯建銘當時希望柯文哲幫忙總預算案與軍購案，柯文哲也說「該處理來是要處理，看怎麼處理」。柯建銘中午罕見現身坐鎮立法院程序委員會，並於會前再度懇託民眾黨立委劉書彬。

對於程序委員會的結果，柯建銘會後受訪表示「好事多磨、繼續努力、週五院會處理」。陳培瑜則指出，針對下次院會議程未確定，民進黨團絕對會堅持「搶先遞案」。(編輯：宋皖媛)



