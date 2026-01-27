柯建銘能否連任總召是一回事 賴清德威望還要看一事！

民進黨立院總召柯建銘日前表示會繼續競選總召一職。對此，前立委郭正亮表示，是在挑戰賴清德權威，柯建銘未必會選上，但能拿多少票卻是個關鍵。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

郭正亮27日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，大罷免之後賴清德早已有意換下柯建銘，也聽說蔡其昌已經在四處奔走。然而柯建銘不願謝恩告退，堅持參選到底，被視為對賴清德權威的直接冒犯與挑戰。

郭正亮指出，總召選舉是秘密投票，爾虞我詐很嚴重，柯建銘長年深耕立院，可以說一輩子都奉獻給立法院，累積無數人情，即便賴清德強勢運作，柯建銘也許未必選得上，但他的得票數仍將釋出強烈政治訊號。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮進一步表示，立法院滿多人欠柯建銘人情，因為柯建銘是會幫助人的人，未必是給金錢幫助，而是協助處理問題或幫忙牽線、給舞台。但蔡其昌就沒有這種現象了，而且蔡其昌很多時間都在忙職棒。

郭正亮直言，柯建銘原本的盤算是，在大罷免後當立法院長，但是未遂，因此就想著總召做到底，但現在當民進黨的總召沒什麼好處，因為民進黨在立法院是少數，現在的好處大概只剩可以列席行政立法協調會，可以跟權力核心有所接觸，僅此而已。

