柯建銘自爆大罷免「每周都跟賴開會」 藥師諷：不副署嚴重了

民進黨立院團總召柯建銘近日接受專訪，針對大罷免他透露，自己每周三都會跟總統兼民進黨主席賴清德開會，且自己在立法院多年，絕對謹守分際、不會自作主張。對此，時常評論時事的藥師林士峰諷刺，這次不副署影響層面過大，更嚴重到連柯建銘也不敢背書，直接揭露自己在大罷免「只是打手」。

柯建銘昨（21）日在廣播節目《有夢上水》接受前總統陳水扁專訪，期間被陳問到，當初決定推動大罷免前，是否三思而後行，與黨內幹部、黨主席、黨團成員討論並經過同意？還是自己作主？柯表示，自己不會自作主張，且自己等待此刻等了60年，是謀定而後動。他提到，自己每周三都會跟賴清德開會，每個步驟怎麼做都有向賴報告，且黨團開會時大家也都贊成，自己做這件事情不可能獨斷。

廣告 廣告

林士峰今天在臉書發文表示，看來賴清德這次不副署影響層面過大，直接引發了憲政危機，以行政權侵蝕立法權，這起事件更嚴重到柯建銘也不敢背書，直接嗆明，先前大罷免期間自己只是打手，真正想實現野望的人，就是身為民進黨主席賴清德。

另外，民進黨發言人吳崢今天表示，府院黨每周三的例行溝通會議討論非常廣泛，並非針對特定議題，具體內容與實情恐存有落差。

【看原文連結】