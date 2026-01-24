柯建銘表態再拼綠黨團總召 蔡其昌呼聲高：讓我再想一想

立法院第4會期將結束，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委辦公室徵詢黨團幹部參選意願，現任總召柯建銘表態「我會去登記」。呼聲頗高的綠委蔡其昌今天表示，柯建銘是黨內重要資產，也有聽到很多要他承擔的聲音，但自己還要再想一想，下周再回覆大家。

蔡其昌。（圖／中天新聞）

立法院會23日處理議事日程草案，表決結束後柯建銘獨自走到議場外抽菸，記者上前詢問民進黨團改選相關事宜，柯建銘表示今天就會啟動相關登記。當被問及是否登記競選總召時，柯建銘連說兩次「我會去登記」。

王世堅則呼籲柯總召，是不是能為國家知所進退，因為他已經承載了滿滿的民進黨與全體國人對他的尊重。王世堅認為，如果柯建銘要卸下總召，卸在最高點，為歷史留名，現在是非常重要的時候，柯總召在4、5個月前就說過，總召就擔任到這個會期的結束，這個會期在一月底就告一個段落，再來是選任新任總召與黨團幹部的時候，他個人希望柯總召能說話算話、言出必行。

柯建銘。（圖／中天新聞）

蔡其昌今天受訪時表示，柯總召是黨內重要的資產，過去對民進黨貢獻很多，「我也聽到很多要我承擔的聲音，讓我想一想，下個禮拜再回覆大家。」對於王世堅呼籲柯建銘「知所進退」，蔡其昌則說，這應該問王世堅，他重申，自己認為柯總召貢獻很多，也聽到很多要他承擔的聲音，「讓我想想啦」。

