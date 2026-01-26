柯建銘表態拚總召連任 鍾佳濱：有意願擔任幹部成員都是黨團之福

民進黨立法院黨團下會期將進行幹部改選，其中現任總召柯建銘日前表態會去登記。對此，黨團幹事長鍾佳濱回應，黨團運作需要有人挺身而出和帶領，任何成員有意願擔任幹部，都是黨團之福，黨團也會珍惜每一位付出的同仁。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／中天新聞）

立法院本屆第4會期將於31日休會，民進黨立法院黨團近日行文黨籍立委，徵詢是否有意參選下會期黨團三長，現任黨團總召柯建銘日前已表態將登記參選，引發各界關注。

對於柯建銘表態有意爭取連任總召，鍾佳濱表示，民進黨有黨團自主的傳統，每年都會進行幹部改組，「我在這裡已經十個年頭，幾乎每一個會期最後階段，我們都會公佈這樣的時間」。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／中天新聞）

鍾佳濱指出，黨團運作需要有人願意付出和犧牲，出面帶領整體運作，任何有意願擔任黨團幹部的成員，都是黨團之福且值得肯定，黨團也會珍惜每位付出的同仁，相信在下會期開議時，將會有相當堅強的黨團陣容。

民進黨立院黨團。（資料照／中天新聞）

媒體追問，會希望柯建銘續任總召嗎？鍾佳濱說，就誠如柯建銘過去所說，任何組合他都能搭配，這是他自己引以為豪的一點。過去黨團就有這樣的傳統，他相信無論未來黨團是怎麼樣的組合，都會是最佳組合。

