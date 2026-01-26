柯建銘表態拚總召連任 鍾佳濱：有意願擔任幹部成員都是黨團之福
民進黨立法院黨團下會期將進行幹部改選，其中現任總召柯建銘日前表態會去登記。對此，黨團幹事長鍾佳濱回應，黨團運作需要有人挺身而出和帶領，任何成員有意願擔任幹部，都是黨團之福，黨團也會珍惜每一位付出的同仁。
立法院本屆第4會期將於31日休會，民進黨立法院黨團近日行文黨籍立委，徵詢是否有意參選下會期黨團三長，現任黨團總召柯建銘日前已表態將登記參選，引發各界關注。
對於柯建銘表態有意爭取連任總召，鍾佳濱表示，民進黨有黨團自主的傳統，每年都會進行幹部改組，「我在這裡已經十個年頭，幾乎每一個會期最後階段，我們都會公佈這樣的時間」。
鍾佳濱指出，黨團運作需要有人願意付出和犧牲，出面帶領整體運作，任何有意願擔任黨團幹部的成員，都是黨團之福且值得肯定，黨團也會珍惜每位付出的同仁，相信在下會期開議時，將會有相當堅強的黨團陣容。
媒體追問，會希望柯建銘續任總召嗎？鍾佳濱說，就誠如柯建銘過去所說，任何組合他都能搭配，這是他自己引以為豪的一點。過去黨團就有這樣的傳統，他相信無論未來黨團是怎麼樣的組合，都會是最佳組合。
延伸閱讀
TPASS預算先行動支案協商破局 韓國瑜裁示下會期再表決
賴清德最近心情不太好？李艷秋曝4大窘境讓他超悶
柯文哲自爆找柯建銘法案交易？吳子嘉驚爆背後真相
其他人也在看
柯建銘再拚總召！羅旺哲曝3點揭最新底氣：黨內高層頭大
民進黨立院黨團啟動黨團幹部改選作業，現任總召柯建銘23日表態將爭取連任後，引發議論。媒體人羅旺哲認為，有3件事讓老柯有了底氣，並直言民進黨如今解決不了老柯，將是黨內高層最頭大的問題。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
柯建銘續任總召成定局？他曝黨中央困境
[NOWnews今日新聞]民進黨去年發動大罷免失利，總統賴清德點名民進黨立院黨團幹部改選，不過黨團總召柯建銘仍續任迄今，日前更表態，會繼續登記參選總召，又觸動黨內敏感神經。媒體人羅旺哲分析指出，柯建銘...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
柯建銘變了？從擾亂協商到倡議大和解！葉元之揭背後原因
國民黨立委葉元之分析，民進黨立院黨團總召柯建銘能否續任新任期，將成為總統賴清德能否掌控國會的關鍵指標。他指出，大罷免後柯建銘雖挺過多波逼宮，但新任期人事將考驗賴清德威信與黨內權力平衡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾黨自提國防特別條例 預算上限刪減至4000億元
民眾黨團今（26）日下午召開記者會，公布自提版本國防特別條例內容，其中金額上限為4000億元，且預算編列改為一年一期方式，要求政院在執行完首年計畫後，需經立法院同意才能進行後續預算籌編。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股站穩3萬點！羅明才請雞排珍奶慶祝 4萬點再加碼送面膜
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導為了慶祝台股站穩3萬點大關，國民黨立委羅明才今（26）日上午在立法院財政委員會依循往例，請財委會委員、行政院官員與媒體同仁200份雞排及珍奶，另外還致贈牛軋糖元寶，同時當場允諾若股市未來站上4萬點，將再加碼送出面膜，可見民進黨拚經濟有成，連藍委都讚不絕口。台股今日收盤上漲103.01點，收在3萬2064.52點，再度創造新高。羅明才今早開心拿著雞排、牛軋糖元寶發放時開心地說，期待下一個「萬點」，下次朝4萬點前進。羅明才、財委會召委林思銘、藍委陳菁徽與綠委李坤城等人合影。（圖／民視新聞）羅明才曾於去（2025）年7月3日股市站穩2萬點時，在財委會請彭金隆、楊金龍、莊翠雲以及相關部會同仁和立院同事吃雞排喝珍奶，並期許經濟更亮眼可以拚到3萬點，屆時他再來與大家同樂。此外，羅明才在台股於2017年5月15日飆破1萬點時，就曾請時任央行副總裁楊金龍、審計長林慶隆、財政部長許虞哲、金管會主委李瑞倉，以及主計總處處長朱澤民一起吃雞排。原文出處：快新聞／台股站穩3萬點！羅明才請雞排珍奶慶祝 4萬點再加碼送面膜 更多民視新聞報導國軍慶生吃炸雞遭網酸！老兵回嗆：沒當過兵是不是指日為夕、顛倒晨昏？藍白側翼造謠攻擊賴瑞隆 6小雞實地還原狠打臉藍委狂問國防部＂現員編制＂ 羅明才遭抓包看不懂預算報告民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾黨自提軍購特別條例 學者：要不要提外星人外交談判版本？
民眾黨立法院黨團今（26）日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。學者直呼，未來是不是也可以：立委自己提一個外星人外交談判版本？立委自己畫一條宇宙戰機路線？這不是監督，這叫搶方向盤。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌拋白營版軍購 陳培瑜酸爆：先鎖門再喊修門
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌今（26）日召開記者會，宣布提出白營版軍購特別條例，將原本行政院規劃8年1.25兆元預算，大砍8000億，僅剩4000億元。對此，民進黨立委陳培瑜在臉書痛批，民眾黨表面高喊自提條例，實際卻是刻意卡關行政院版本，阻斷正常委員會審查程序。她形容民眾黨是「先把門鎖起來，再站在門口說要修門」，呼籲民眾黨尊重專業、回歸程序。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍新北市長選舉何時見劉和然談整合？李四川：交由黨協調
[Newtalk新聞] 針對2026年新北市長選舉，民進黨徵召立委蘇巧慧、民眾黨則有黨主席黃國昌表態，在國民黨方面，新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川都有意願，傳出國民黨預計本週讓劉和然、李四川見面談整合，李四川今（26日）表示，他與劉、新北市長侯友宜常在行政院會見面，沒有一定要訂個時間見面，但原則上，選舉一定要勝利，這部分就交由黨協調。 李四川下午主持都委會審議，並接受媒體聯訪，被問到國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，黨部預計這週安排劉和然、李四川見面？李四川回應，對於選舉，他從頭到尾都沒有去爭位子，但如果黨需要他承擔，「我願意去承擔」。 李四川指出，不管與侯友宜或劉和然，他們在行政院會時常見面，沒有必要一定決定一個時間見面，但原則上，選舉一定還是要勝利，這部分就交由黨來做協調。 媒體追問，黨主席鄭麗文是否有聯繫他，月底跟劉和然見面協調？李四川說，他因為昨天才從美國回來，所以到現在都還沒接到黨的通知。查看原文更多Newtalk新聞報導是否讓政院版軍購特別條例一併付委？ 黃國昌：賴清德尚未國情報告藍營新北兩強本月底協調 劉和然：我還在等黨部安排新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
幫老大找工作！黃國昌布達民眾黨內新人事 柯文哲接國家治理學院院長
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨今（28）日召開中央委員會，會議中，黨主席黃國昌布達新一波一級主管人事命令，創黨主席柯文哲為國家治理學院院長、...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
美軍火商在台設彈藥測試場！他分析美方想法：藍白擋軍購小心了
賴政府提出1.25兆元軍購特別條例草案，遭藍白阻擋，至今仍未付委，連美國在台協會處長谷立言都喊話「自由並非免費的」。對此，專家指出，美方不只是單純賣武器而已，也安排軍火商來台投資，如果藍白繼續阻撓軍購條例，未來恐怕影響到的是自己的政治獻金。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
館長爆曾邀黃國昌「赴中國直播」！他回應3字掀熱議
政治中心／綜合報導網紅「館長」陳之漢近年多次前往中國大陸，並透過直播分享當地見聞，相關言論屢屢引發關注。昨（25）日他在直播中再度爆料，透露曾主動邀請民眾黨主席黃國昌一同前往中國，直言黃國昌若親自走一趟，或許能更理解台灣未來真正需要的是什麼。相關說法曝光後，再度掀起熱烈討論。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
連賢明：3原則評價台美貿易談判成果 最大風險在立院
（中央社記者潘姿羽台北27日電）台美關稅談判底定，中經院院長連賢明今天於臉書發文表示，評論台灣的談判成果應從3原則出發，重點是跟其他國家比，不是跟過去。他指出，如果立法院沒有通過，美國總統川普會認為台灣政府沒有公信力，後續對美合作都會出問題。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
最近賴總統心情不好？ 蔡正元爆蔡英文2028不排除再出馬
媒體人李艷秋27日以「最近少惹賴清德，他心情不好」為題發文，點出賴清德近期接連面臨多重政治壓力，直言換作任何人，心情恐怕都難以平復。對此，前立委蔡正元27日就表示，「這真的是他自找的」，這樣的局面，無疑也讓賴清德更加壓抑，甚至連台北市長人選都難以找到人願意出馬，引發討論。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
賴瑞隆挨酸「沒聲量」？在地議員吐大實話
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，立委賴瑞隆披上綠袍出線，正面迎戰藍營立委柯志恩。不過，國民黨台北市議員李柏毅日前卻稱，賴瑞隆目前的選戰狀態「問題非常大」，不僅打法過於佛系，且...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
不當黨產修法拚三讀引爆反彈 21民團明上街「鏟黨產、護國產」抗議藍委
[Newtalk新聞] 國民黨立委游顥等37人日前提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，被質疑意圖替救國團、婦聯會等中國國民黨附隨組織的不當黨產「解套」。該法案已在立法院逕付二讀，並於2025年12月31日進行黨團協商，隨時可能闖關表決。對此，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、好民文化行動協會、辜寬敏基金會、陳文成博士紀念基金會等21個民間團體將於明（27）日上午9時45分發起遊行，表達強烈抗議。 經民連指出，台北市中山北路一段30號房屋，原本就是救國團不當取得的財產，亦為「中國青年服務社」舊址。立法院於2016年7月25日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，時任總統蔡英文於同年8月10日公布施行，然而救國團卻在法案正式生效前的8月8日，搶先將該筆土地移轉給楊昇建設股份有限公司。 經民連強調，為了向這37位立法委員表達抗議，也為了讓社會記住中國國民黨及其附隨組織過去如何以不公不義的方式強奪國家與人民財產，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、好民文化行動協會、辜寬敏基金會、陳文成博士紀念基金會等民團，將於1月27日上午手持象徵「鏟黨產，護國產」的鏟子，從中山北路一新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
協調2026新北市長？李四川尚未接通知：未爭位子，若需要願承擔
國民黨2026年新北市長人選仍未定案，台北市副市長李四川今（26日）被問及選舉時強調，自己從頭到尾未爭取位子，但「如果黨需要我承擔，我願意承擔」，他也提到，與新北市副市長劉和然時常見面，沒必要安排時間會面，選舉事宜交由黨協調。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾黨自提黨版軍購條例 民進黨團酸：「抄襲」政院版、還洩漏機密數字
藍白已經9度阻擋行政院版「1.25兆國防特別條例」付委審查，民眾黨立法院黨團卻在今（26）日公布自提版本。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱時指出，民眾黨版本「與其說是重新設計，不如說是把行政院版抄一遍」，但卻出現抄錯字、漏字的情況，甚至將不應對外揭露的機密數字寫入條文，對此黨團「感到遺憾」。至於是會支持民眾黨的所提版本？鍾佳濱指出，鍾佳濱回應，要看明天藍白是否會進行議事審查，「我們不反對任何版本三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
美好市多推4大新制 非會員無法進美食區 台灣官方回應了
美國好市多自今年起將推動4項會員制度調整，被視為近年規模最大的一次，包括美食區全面實施會員卡掃描、結帳「預掃描」、獨立式加油站以及處方藥透明定價，4大新制將全面提升消費便利性，強化會員專屬權益；對此《中時新聞網》詢問台灣好市多，業者表示，目前尚未要跟進，但若總部有指示，將依規定推動。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
全台大降溫日夜差逾10度！「最冷時段」曝光 回暖時間出爐
受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，再加上華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區要留意有局部短暫雨，中南部地區則有零星短暫雨的機率。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」預估最冷時段，並提醒這波冷空氣預計會冷到週四，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言