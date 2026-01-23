柯建銘表態續任總召 他讚：誰敢不買單？

▲立法院本會期即將休會，民進黨立院黨團總召柯建銘今（23）日表態，會繼續登記參選總召。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院本會期即將休會，民進黨立院黨團總召柯建銘去年因大罷免失利，與總統賴清德關係生變，賴清德要求黨團幹部改選，但柯建銘仍續任迄今，如今又要迎來新會期，柯建銘今（23）日表態，會繼續登記參選總召。國民黨桃園市議員凌濤說，民進黨在立法院就是老柯說了算，尤其在台南市長初選後，由綠委陳亭妃勝出，柯建銘選在此時表態，賴清德還有底氣跟柯對抗嗎？

凌濤今在政論節目《新聞大白話》中談到，柯建銘過去半年養生休息，但經過一年沉潛，民眾黨前主席柯文哲到立院拜會，也是柯建銘出現與柯文哲談，柯建銘出席中廣前董事長趙少康新書發表會，也說要喝和解咖啡，代表賴清德在立法院是僵局，只有柯建銘能解決，柯建銘要續任總召，有誰敢不買單嗎？

