柯建銘表態要連任總召 吳子嘉預言：賴清德要淒慘了
民進黨立法院黨團總召柯建銘近日公開表態將登記爭取連任總召，引發黨內討論。媒體人吳子嘉此前曾預言柯建銘將參選總召，如今預言成真，他並進一步預測總統賴清德或行政院長將面臨困境。民進黨立委王世堅則呼籲柯建銘知所進退，認為現在卸任是最高點。
民進黨在大罷免失敗後，柯建銘一度遭黨內逼宮。原本有意退休的柯建銘，近日卻公開表態將登記爭取連任總召一職，此舉在黨內引發熱議。吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯建銘的決定正如他所料，他不愧是柯建銘30年的老朋友。
吳子嘉透露，在一、兩個月前他就預測過這個結果。當時柯建銘表示要做完這一屆立委就不做了，吳子嘉當天就馬上解讀出柯建銘是在撒嬌，稱這一屆做完就不做，下半段不講，實際上是拜託讓他繼續當總召。吳子嘉表示，他很快就看出來了，柯建銘要選總召已經確定。
吳子嘉認為，柯建銘若當選總召，台灣沒有獨立，立法院將先「獨立」。立法院「獨立」之後的賴清德或行政院長，將會非常淒慘。他指出，柯建銘別的本事沒有，成事不足、敗事有餘，一定會跟你攪翻天。吳子嘉還提到，民眾黨又有一個柯文哲跑出來，這兩個柯跑出來，精彩絕倫，每天都有好戲看，歪七扭八的事情一大堆。
針對柯建銘要再選總召一事，民進黨立委王世堅表示，民進黨主席賴清德已多次懇請柯建銘知所進退。王世堅個人也斗膽呼籲，柯建銘是不是能夠為國家知所進退，柯建銘已承載滿滿民進黨與全體國人的尊重，如果要卸下總召，現在是最高點，會歷史留名。
延伸閱讀
立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘
霍諾德攻頂101 粉專評賴清德與賈永婕格局差異
蔡英文用「留友看」變網紅？她提醒賴清德：選舉味很重
其他人也在看
柯建銘在下一盤大棋？王鴻薇：薑是老的辣
立法院本屆第4會期將於31日休會，民進黨立法院黨團近日行文黨籍立委，徵詢是否有意參選下會期黨團三長，現任黨團總召柯建銘已表態將登記參選。國民黨立委王鴻薇25日指出，民進黨團至今仍未敲定人選，柯建銘在立法院的操作「薑還是老的辣」，態度前後轉變相當明顯。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
有冤？桃園紅衣婦「豪宅墜樓亡」廖大乙示警：想要報復 要「他」小心
桃園市藝文特區今（26日）發生墜樓事件，一名婦人身穿紅衣從住家大樓墜落，由於家人都還在睡夢中無人知曉，直到清晨5時許民眾發現立即打電話報案，確認婦人為社區住戶，警消到場後確認婦人已經明顯死亡、未送醫。民俗專家力大乙表示，一般選擇穿紅衣輕生，心中必是懷有怨恨，至於「被詛咒」的人則是會終身很坎坷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清德下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」掀起關注，被各界解讀為針對總統賴清德的反擊動作；媒體人吳子嘉表示，自己早在月初就認為柯建銘要選總召，如今綠營內部風波再起，加上外部紛擾不斷，吳子嘉大膽預言，無論是賴清德還是行政院長卓榮泰「將會非常悽慘」。更多風傳媒新聞：才傳蔡英文大動作！柯建銘也改口要選總召 他讚這招漂亮：賴清德有底氣對抗嗎？「他就是在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3則留言
「賴清德應該感受到了」！王鴻薇驚蔡英文「這操作不單純」：選舉味道很重
資深媒體人劉寶傑日前分析，前總統蔡英文動作頻頻、可能有意警告總統賴清德，加上民進黨立法院黨團「萬年總召」柯建銘也改口爭取續任，外界將其視為賴清德政府的一大警訊；國民黨立委王鴻薇指出，蔡英文透過精準的關鍵字漲流量「選舉味道很重」，已不單純是卸任元首。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清德下場王鴻薇在《週末大爆卦》節目中直......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 12則留言
蔡英文用「留友看」大賺聲量？她示警賴：選舉味道很重
九合一選戰年關前就開打，綠營網軍日前帶風向喊「在高雄都看不到柯志恩」，卻釣出柯志恩本尊留言「留友笑」，反被藍營大賺聲量。藍委王鴻薇指出，前總統蔡英文近日也使用「留友看」，這是Threads漲流量的關鍵字，這樣的操作不單純是卸任元首，選舉味道很重。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 18 小時前 ・ 3則留言
盧秀燕建議中市長人選提名時間 楊瓊瓔：謝謝市長關心
國民黨參選下屆台中市長人選仍未定案，引發基層憂心，台中市長盧秀燕昨表示，如果第2次協調未能成功，就趕快初選，希望提名不要遲於2月19日，否則競選會太過匆忙；楊瓊瓔今天對此回應表示，謝謝市長關心，大家一致目標就是團結勝選。立委楊瓊瓔今天上午會勘台中市梧棲農會文化產業大樓整修工程，接受媒體採訪表示，謝謝自由時報 ・ 23 小時前 ・ 7則留言
館長驚爆民進黨史上未見網路慘況：Threads「留言區一排罵」
民進黨布局2026年縣市長選舉提名作業已進入關鍵倒數階段，面對AI科技快速發展、社群平台影響力愈來愈大的選舉環境。對此網紅「館長」陳之漢25日就表示，自己觀察台灣政治已13年，從未看過民進黨在網路上的影響力如此低迷，並點出在所謂「32比0」結果之後，民進黨在社群平台上的表現「前所未見地難看」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 170則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 66則留言
寫真偶像炫耀「肺很乾淨」曬X光照！超扯畫面3千萬網友全歪樓：重點不在肺
（記者洪承恩／綜合報導）日本新生代寫真偶像豐島心櫻近日因一張健康檢查用的胸部X光照在社群平台意外爆紅。她原本只 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
喝咖啡也會喝醉？心悸、頭暈是症狀 醫：女性特別危險
部分民眾飲用咖啡後出現的心悸、頭暈、手抖等症狀，翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，這被稱為「咖啡醉」現象，實際上並非中毒反應，而是身體對咖啡因過度敏感，可能與自律神經失衡有關。中天新聞網 ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
化成灰都認得！陳為民醫美照曝光秒被認出 本人高EQ回應笑翻全場
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近日社群平台上流傳一張醫美手術對比圖，雖然模特兒術前、術後對比照被打上馬賽克，不過網友認出照片主角正是資深藝人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
赴第二市場拜票 楊瓊瓔允諾「讓老城區活過來」：把人潮與商機帶回來
表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔今（25）日赴第二市場掃街拜票，並感性表示，每一句凍蒜，都是她繼續拚搏的動力，強調會讓老城區真正活過來，把人潮與商機帶回來，讓中區重現榮景。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
陳亭妃出線台南變天？王鴻薇：賴清德在台南「被看沒有」
2026台南市長選戰藍綠人選逐漸明朗。國民黨方面已確定由立委謝龍介出戰；民進黨初選民調結果則由立委陳亭妃以2.69個百分點差距勝過林俊憲，後續將爭取成為台南「400年來首位女性市長」。對此，國民黨立委王鴻薇25日指出，台南最後由陳亭妃出線，「代表賴清德在台南根本讓人家看沒有了」。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
周玉蔻指柯文哲自爆交換籌碼被拒「自證賴清德領導黨團正直、老柯已矣」：民進黨下會期需力樹新局
周玉蔻再說，她當時批評老柯不宜與柯文哲私會果然是正確的，而柯文哲故意釋放老柯不夠看、老柯已矣的訊息，「老柯榮光已如飛絮，民進黨下會期必須力樹新局。」放言 Fount Media ・ 22 小時前 ・ 1則留言
CK楊把兩蔣當台積電造山者！她怒嗆：國民黨不要扯後腿
政治中心／楊佩怡報導面對藍白陣營在立法院九度阻擋國防特別預算，國安會祕書長吳釗燮強調，強化國防投資的立場不會改變。然而，異康董事長楊建綱（CK楊）近日出席國民黨團餐敘，要求嚴查對美軍購與關稅，由於其被傳是國民黨主席鄭麗文背後的金主，此舉被解讀為財界勢力介入國會監督。對此，科技專家許美華痛批，「國民黨不要扯後腿」。民視 ・ 1 天前 ・ 21則留言
藍白介選？沈政男曝謝龍介與陳亭妃「真實差距」揭勝選關鍵
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，但最近黨內卻傳出「藍白介選」的質疑聲，經常評論時事的精神科醫師沈政男分析民調指出，藍白介入的可能性不高。他認為，陳亭妃與國民黨立委謝龍介之間的真實差距，應該落在10個百分點左右，若謝龍介能催出基本盤，再搭配民眾黨籍的副市長，就能提升勝選機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
彰化皮蛇疫苗搶翻! "下午釋4567名額"長輩凌晨就來排
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、李文華 彰化報導彰化縣政府採購兩萬劑的皮蛇疫苗，上週引發排隊之亂，縣府原本分五梯次分流登記，政策急轉彎，改在今天26日下午，一次釋出4567個名額，結果還是大排長龍。彰化市有長輩，最早前一天晚上七點就來排，花壇鄉排第一的長輩，也是摸黑，半夜三點就來，用時間換取金錢，兩劑疫苗可省下一萬多元！民視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
名家論壇》黎榮章／民進黨台南市長人選出爐
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年台南市長初選，由立委陳亭妃決戰立委林俊憲，1月15日民調結果公布，2人分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃以2.69個百分點勝出，民進黨隨後在2...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言