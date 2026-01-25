柯建銘表態要連任總召 吳子嘉預言：賴清德要淒慘了

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日公開表態將登記爭取連任總召，引發黨內討論。媒體人吳子嘉此前曾預言柯建銘將參選總召，如今預言成真，他並進一步預測總統賴清德或行政院長將面臨困境。民進黨立委王世堅則呼籲柯建銘知所進退，認為現在卸任是最高點。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／中天新聞）

民進黨在大罷免失敗後，柯建銘一度遭黨內逼宮。原本有意退休的柯建銘，近日卻公開表態將登記爭取連任總召一職，此舉在黨內引發熱議。吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，柯建銘的決定正如他所料，他不愧是柯建銘30年的老朋友。

吳子嘉透露，在一、兩個月前他就預測過這個結果。當時柯建銘表示要做完這一屆立委就不做了，吳子嘉當天就馬上解讀出柯建銘是在撒嬌，稱這一屆做完就不做，下半段不講，實際上是拜託讓他繼續當總召。吳子嘉表示，他很快就看出來了，柯建銘要選總召已經確定。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

吳子嘉認為，柯建銘若當選總召，台灣沒有獨立，立法院將先「獨立」。立法院「獨立」之後的賴清德或行政院長，將會非常淒慘。他指出，柯建銘別的本事沒有，成事不足、敗事有餘，一定會跟你攪翻天。吳子嘉還提到，民眾黨又有一個柯文哲跑出來，這兩個柯跑出來，精彩絕倫，每天都有好戲看，歪七扭八的事情一大堆。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／中天新聞）

針對柯建銘要再選總召一事，民進黨立委王世堅表示，民進黨主席賴清德已多次懇請柯建銘知所進退。王世堅個人也斗膽呼籲，柯建銘是不是能夠為國家知所進退，柯建銘已承載滿滿民進黨與全體國人的尊重，如果要卸下總召，現在是最高點，會歷史留名。

