柯建銘要續拚總召 江怡臻勸他認清事實：票真的投下去很難看

民進黨立院黨團即將進行幹部改選，其中總召部分，「萬年總召」柯建銘即將面臨前立法院副院長蔡其昌的挑戰。對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻認為，蔡其昌當選機率非常大，她勸老柯面對現實，「否則票投下去會很難看」。

國民黨新北市議員兼黨發言人江怡臻。（資料照／中天新聞）

蔡其昌昨（30）日上午在立法院接受媒體聯訪時表示，黨內有許多前輩都給予鼓勵與期許，黨內同志也希望他能夠多一點承擔。他提到，總統也有一次很偶然的機會，跟他表示說希望他在立法院多多幫忙。對於參選程序，蔡其昌說明，跟柯建銘協調本來就是程序，意願調查表結束完之後，程序就是進行協調。

對此，江怡臻在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》談到，她個人認為蔡其昌當選機露比較大一點，而且不客氣地說，「民進黨就是一個沒有理念的政黨，就是一個服膺權力的政黨」，為了多一點資源，誰手上握有最多，就有這個絕對的權力。

民進黨立委蔡其昌。（資料照／中天新聞）

江怡臻表示，總統賴清德身兼民黨主席，除了掌握黨務運作，更握有實際行政權力，更是能直接影響黨內資源和決策方向。江怡臻也坦言，過去柯建銘的確為黨內同志處理過不少事情，但這些所謂的「人情」還在嗎？民進黨這些人是否會因為人情而在關鍵投票時刻去回報支持，這點她是質疑的。

民進黨團總召柯建銘。（資料照／中天新聞）

江怡臻直言，民進黨內部實際運作都是「向權力靠攏」，她呼籲老柯要看清楚身邊這些民進黨立委的真實面貌，否則屆時票投下去，真的不知道會有多難看。而且柯建銘若持續當總召，每天都會不斷打臉賴清德，以賴清德的個性會放任這樣子做嗎？依照賴清德固執個性及握有權力的程度，絕對不會讓這種事發生。

