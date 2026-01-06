柯建銘親自坐鎮！立院今年首次程序委員會 藍白6度封殺中央總預算

記者楊士誼／台北報導

柯建銘現身程序委員會，與莊瑞雄討論事情。（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（6）日召開今年第一場程序委員會，會上藍白以會議主席翁曉玲的關鍵一票，再次通過藍白提案的議程，並將綠營提案，包括115年度中央總預算、國防預算特別條例再次封殺。此次民進黨立院黨團總召柯建銘也親臨委員會坐鎮，會前更與國民黨團書記長羅智強寒暄致意。

民進黨立委林月琴發言時指出，立委就職時宣誓效忠國家、代表人民行使職權，政黨可以競爭但總預算審查關乎下一代的成長，總預算中涵蓋軍公教、勞保、國保、農保，此外包括公共托育設施更新預算等，但預算不動等於叫地方政府不動，「各位在場的為人父母、當阿公阿嬤的立委同仁們，你們捨得嗎？」

廣告 廣告

民進黨立委陳培瑜也逐一唸出民進黨團的提案，並呼籲社會大眾「如果沒辦法實踐，都是國民黨跟民眾黨害的！」包括縮短病患「出院準備期」為2天或0天、科技輔助租借、輔具補助提升至18萬、TPASS月票等；民進黨立委沈伯洋也表示，總統要不要報告跟要不要審預算完全是兩件事，馬太鞍重建條例匡列三百億預算，藍營也沒要求花蓮縣政府來立院報告，否則就不編預算。他重申，若覺得預算有問題可以在委員會內充分討論，程序委員會只是「掛號」，藍白只是選擇性的要人報告，只是為了自己的政治操作。

民進黨立委台上發言，柯建銘獨坐台下。（圖／記者楊士誼攝影）

羅智強發言時稱，總統不肯兌現「來立院國情報告並接受質詢」的承諾，來立院報告特別軍購「有這麼困難嗎？」他重申，政府不肯編列軍人加薪、警消退休保障預算，口口聲聲說總預算要審，只要依法編列預算就可以審查總預算。羅智強更表示，林宜瑾提案「兩岸條例改成兩國條例」為何撤案？很遺憾沒能在程序委員會看到該案。羅的言論也讓沈伯洋無奈表示「有點錯亂」，林宜瑾的提案連程序委員會都還沒送到，連「掛號」都還沒有就拿來批評有點莫名其妙，「這跟總預算的關係到底在哪？」他也直言，不要把跟本還沒送出去的法案當作議題來綁架。

最終藍白立委與綠營立委以9：9票平手，會議主席翁曉玲投下關鍵一票，再次通過民眾黨團所提的議程提案。

羅智強發言則扯到林宜瑾的「兩岸改兩國條例」修法，稱可惜沒在程序委員會看到。（圖／記者楊士誼攝影）

更多三立新聞網報導

她曝：黃國昌聲量瞬間趴在地板，柯文哲輕易的踩踏過

綠白合有可能？王義川驚爆：黨內有人常在中常會「說1事」

雙柯密談！柯建銘請託總預算 柯文哲：別意氣用事，在賴清德一念之間

稱柯建銘是「老大」可喬總預算 柯文哲喊：我現在是朝廷欽差要犯

