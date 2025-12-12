柯建銘誤指羅智強騷擾！他嗆：青鳥會道歉嗎

▲國民黨立委羅智強當時直衝立法院中華電信調出通聯紀錄。（圖／翻攝自羅智強直播）

[NOWnews今日新聞] 民進黨團總召柯建銘近年常遭無聲電話騷擾，他一度在大罷免期間宣稱是國民黨立委羅智強打給他，遭羅智強強力反駁，還曬出通聯紀錄自清。而根據台北地檢署昨（11）日偵結結果，真相水落石出，一名涉嫌自去年7月起就一直打電話騷擾柯建銘的陳男已遭起訴，粉專《高雄林小姐》直呼：青鳥硬要聽信柯建銘，現在要道歉嗎？當然不會！

北檢起訴內容指出，陳男以不知名管道取得立委通訊錄，得知柯建銘的3個手機門號，2024年7月16日至2025年3月14日，涉以不知情的母親、胞姊的手機，分別撥打57通、83通、11通電話給柯建銘，昨遭檢察官昨依《個資法》和強制罪起訴。

對此，網紅「高雄林小姐」昨直播表示，還有一堆青鳥聽老柯在那邊講，自己也在那邊亂編，還看影片說故事說：你看羅智強跟徐巧芯在那邊笑，所以徐巧芯也是知情者、徐巧芯是共犯云云，在Threads上一直編故事。結果現在都是錯的，那青鳥會道歉嗎？青鳥當然不會道歉，他們就把這件事情當作沒發生！反正他們現在也不挺老柯了，是不是？

高雄林小姐更直言，因為當時青鳥要罷免羅智強，就想辦法把羅智強的形象弄得很壞，所以就「硬要相信柯建銘」，或許他們內心也是不相信的，但為了政治目的，就硬要栽到羅智強頭上，總之現在已經還羅智強清白了。

