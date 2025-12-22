柯建銘談大罷免「每週都跟賴開會」：我不可能自作主張

柯建銘(左)強調大罷免期間，他每個步驟都會跟賴清德(右)報告，賴都知道。（合成圖／示意圖／陳君瑋攝、資料照）

大罷免大失敗後，民進黨立院團總召柯建銘低調多時，近日接受前總統陳水扁專訪時打破沉默，強調大罷免他不會自作主張，是謀定而後動，每週三也都會跟黨主席賴清德開會報告，賴都知道，開會大家也都贊成。民進黨發言人吳崢則強調，柯所言與實情有落差。

柯建銘近日接受陳水扁21日播出的《有夢上水》節目專訪，扁問及大罷免投票前，認為能成功罷免幾位？柯稱眾說紛紜，以他個人心情，大罷免大成功就是要總罷免，因為藍委都一樣，沒有說「他不用罷免、他要罷免」，應該全部罷免下來。柯建銘表示，在他的內心世界只有一個想法，一定要罷免成功、勇往直前，「至少這是一個很成功的運動」，抗中保台全部催化出來。

扁追問，當初決定推動前，是否三思而後行，跟黨內幹部、黨主席、黨團成員討論過、經過同意，還是自己作主？柯建銘表示，「阿扁總統，我在立法院這麼久了，你知道我絕對謹守分際，我不會自作主張」，且他等待這刻「等了60年」，是謀定而後動。

柯建銘提到，他每週三都會跟賴清德開會，每個步驟怎麼做，都有跟賴清德報告，賴清德都知道，黨團開會大家也都贊成，他做這件事情不可能獨斷、自作主張。陳水扁同意，「你不可能獨斷獨行！」陳水扁續問，大罷免是誰發起的？聯電前董事長曹興誠還是柯建銘？柯建銘直言，「大罷免大成功是我發起的」，藍委上任1年後可以罷免，「老曹是英雄所見略同」，也認為要大罷免，這是不謀而合。

陳水扁還問到，大罷免的錢從何而來？柯建銘強調，「我必須坦白說，也要說清楚，曹董事長是我40年的朋友」，大罷免時兩邊經費沒有互相流動，「我做我的，他做他的」，自己沒有錢就想辦法去募，沒有一分錢是從曹興誠那流過來的，大家各幹各的活。

對此，民進黨發言人吳崢22日表示，府院黨每週三的例行溝通會議討論非常廣泛，並非針對特定議題，具體內容與實情恐存有落差。

刺綠酸水粉專分享柯建銘受訪影片，網友喊「難怪賴無法把你拉下」、「答案就是賴下令的嘛」、「黨想讓他揹鍋，他不樂意了，通通說了」。

