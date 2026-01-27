柯建銘變了？從擾亂協商到倡議大和解！葉元之揭背後原因

國民黨立委葉元之分析，民進黨立院黨團總召柯建銘能否續任新任期，將成為總統賴清德能否掌控國會的關鍵指標。他指出，大罷免後柯建銘雖挺過多波逼宮，但新任期人事將考驗賴清德威信與黨內權力平衡。

國民黨立委葉元之。（圖／中天新聞）

葉元之26日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨內部曾激烈批評柯建銘獨裁作風。郭國文等黨團成員批評柯建銘獨裁，林淑芬更揭露柯建銘在大法官同意權審查時直接下達投票指令，不服從就開除黨籍。

最受矚目的是大法官被提名人劉靜怡的事件。葉元之質疑，賴清德提名劉靜怡擔任大法官，卻被爆料柯建銘直接指示黨團投反對票，「如果是賴清德叫柯建銘這樣做，那就是兩手策略」

大罷免後，民進黨內曾多次發起逼宮行動。葉元之指出，徐國勇、潘孟安都曾多次拜會柯建銘施壓，黨內也有連署要求更換總召。但柯建銘使出傑出的一手，甚至在院會時直接到角落開會，避開逼宮場面，成功挺過第一波鬥爭。

民進黨團總召柯建銘。（圖／資料照）

葉元之觀察到柯建銘協商風格出現明顯轉變。他表示，大罷免前柯建銘刻意擾亂協商、不講重點，每次協商都扯東扯西講一兩個小時，動不動找小事吵架，導致朝野無法對話。「後來我們才發現，那可能是在執行賴清德意志」，目的是配合認知作戰，讓民眾認為在野黨一直在卡。

但現在情況完全不同。葉元之說，現在柯建銘變得非常好講話，院會協商效率大幅提升，「資深立委說這才是以前的柯建銘」。他認為柯建銘可能覺得只剩兩年多任期，不想讓最後一任都在亂搞中度過，希望留個好名聲。

最明顯的轉變是柯建銘主動參加趙少康新書發表會，講話簡短有力有梗，最後還說「希望大和解咖啡再續杯」。葉元之強調，「這絕對不會是賴清德要的路線」，顯示柯建銘不再配合賴清德進行朝野對抗。現在由吳思瑤等人負責批評在野黨。

葉元之也提到民進黨內部權力結構正在重組。柯建銘曾撰文稱讚吳思瑤為「美麗臉龐、北投媽祖、神力女超人」，但吳思瑤反應冷淡，只說「黨內有很多人是這樣子」。他分析，柯建銘在民進黨內有數十年人脈與人情，但這些人情是否還有效，必須觀察。

「如果柯建銘真的被幹掉，代表民進黨裡面忘恩負義的人蠻多的。如果柯建銘留下來，就代表賴清德在國會的手還沒辦法伸到全部」，葉元之表示，接下來就靜靜看這場權力角力的結果，這將決定民進黨未來兩年的國會運作模式。

