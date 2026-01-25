柯建銘連任總召恐陷苦戰？黃揚明：關鍵在蔡其昌是否出馬
民進黨立院黨團幹部將改選，日前行文黨籍立委辦公室徵詢參選意願，現任黨團總召柯建銘鬆口表態「會去登記」，引發關注。媒體人黃揚明指出，若有人出來挑戰，柯建銘恐陷苦戰；若挑戰者是民進黨立委蔡其昌，他認為柯建銘會落選，因此關鍵就是蔡其昌是否去登記。
柯建銘日前曾透露，待本屆立委任期結束後將離開立法院，當時對於是否爭取卸任前的總召職務並未鬆口。不過，隨著新會期即將展開，柯建銘也已表態自己會登記參選下個會期的黨團總召一職。
參選黨團總召呼聲頗高的蔡其昌被問及此事時則說，柯總召是黨內重要的資產，過去對民進黨貢獻很多，「我也聽到很多要我承擔的聲音，讓我想一想，下個禮拜再回覆大家。」
黃揚明今天在政論節目《新聞大白話》表示，「民進黨團總召如果有人要挑戰老柯，我覺得柯建銘會陷入苦戰。如果挑戰的人是蔡其昌，我認為柯建銘就會落選，就是蔡其昌會當選，現在關鍵就是蔡其昌要不要去登記。」
