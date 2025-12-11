柯建銘遭電話騷擾破2百通！「狂男身分曝光」遭起訴

政治中心／徐詩詠報導



立法院民進黨團總召柯建銘，昔日遭不明人士寄送恐嚇信件，檢警調查後，意外發現柯建銘曾遭一名陳姓房仲分階段共撥打 206 通電話騷擾。台北地檢署今（11）日依違法利用個資、強制等罪，起訴這名陳姓房仲。

根據《華視新聞》報導，該名陳姓男房仲工作地點位於台南，利用不明管道取得第九屆立委通訊錄，並從 2024 年 7 月至今年 3 月，分別使用不同家的手機，撥打 57 通、83 通、11 通電話至柯建銘持有的 3 個門號。今年 3 月起陳男遭警方約談兩次後，竟然不知悔改，依然故我，又利用母親的電話分別打了 38 通、17 通給柯建銘。



廣告 廣告

柯建銘遭電話騷擾破2百通！「狂男身分曝光」檢依個資法、強制罪起訴

柯建銘3支手機共接到206通陳姓房仲騷擾電話。（圖／民視新聞資料照）

檢方調查後認為，陳男涉嫌違法利用個資，嚴重干擾柯建銘的生活及使用個人手機的自由，依《個人資料保護法》、《刑法》強制罪起訴。此外，柯建銘辦公室也曾接到另一名陳姓男子的騷擾電話，對方疑似不滿柯建銘言論，撥打電話到辦公室後，對其助理稱要送柯建銘「入塔」，並說「趕快派幾百個員警駐守柯過去在新竹牙醫執業的地方」。檢方依據電話錄音認定，該名陳姓男子未有明確具體的惡意告知或其他疑似恐嚇言行，予以不起訴處分。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：柯建銘遭電話騷擾破2百通！「狂男身分曝光」檢依個資法、強制罪起訴

更多民視新聞報導

刑事局籲國際刑警組織納台灣 完善全球治安防護網

傅崐萁查助理水表？王義川揭內幕：連署跳過1單位！

真假？黃國昌曾自豪「D槽是滿的」 柯文哲勸低調：別再吹牛

