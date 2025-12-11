柯建銘遭電話騷擾「硬栽羅智強」 青鳥扯徐巧芯 全遭打臉

柯建銘(左)之前曾遭到不明來電騷擾，竟指稱是羅智強(右)所為，如今遭到打臉。（合成圖／郭吉銓攝、資料照）

綠委總召柯建銘自去年7月至今年4月間被2名陳姓男子打電話騷擾，甚至有人恐嚇他「要送他入塔」、「殺他全家」，柯向刑事局報案，警方將2人移送台北地檢署偵辦。過去柯建銘曾堅稱是羅智強來電騷擾，青鳥還扯藍委徐巧芯是共犯，如今水落石出，說法全遭打臉。

其中陳姓房地產業者打給柯151通騷擾電話，警詢後仍打55通電話騷擾柯，「日也打，暝也打」。檢察官11日依個資法、強制罪起訴陳男。至於另名陳姓網友打電話至柯建銘辦公室，恐嚇柯的戴姓國會助理要送柯「入塔」，「趕快派幾百個員警駐守柯過去在新竹牙醫執業的地方」，被控涉嫌恐嚇罪，但檢察官認為依據對話譯文，並發現陳男未明顯有具體惡意告知或其他疑似恐嚇言行，予不起訴處分。

對於遭柯建銘指稱「打電話」，羅智強當時在臉書發文表示，當時正在立院進行朝野協商，柯建銘突然當場公開聲稱「羅智強打電話給我」，他則立即提出反駁，強調「可以提供通聯紀錄為證」，當時國民黨立委徐巧芯、王鴻薇等人都在場，也清楚聽見對話，查證事實非常簡單，只要調閱通聯紀錄，就可「一翻兩瞪眼」。因此他決定加告柯建銘，求償新台幣100萬元，並強調「凡造謠者，必須付出代價」。

「柯建銘要不要道歉？」Vtuber「高雄林小姐」11日在其直播節目表示，還有一堆青鳥聽老柯在那邊講，自己也在那邊亂編，還看影片說故事稱：你看羅智強跟徐巧芯在那邊笑，所以徐巧芯也是知情者，徐巧芯是共犯云云，在Threads一直編故事。結果現在都是錯的，那青鳥會道歉嗎？青鳥當然不會道歉，他們就把這件事情當作沒發生！「反正他們現在也不挺老柯了，是不是？」

高雄林小姐直言，因為當時青鳥要罷免羅智強，就想辦法把羅智強的形象弄得很壞，所以就「硬要相信柯建銘」！或許他們內心也是不相信的，但為了政治目的，就硬要栽到羅智強頭上。總之現在已經還羅智強清白了。

