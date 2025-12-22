柯建銘重提大罷免「每週與賴清德開會」 吳崢：非針對特定議題

民進黨發言人吳崢今表示，府院黨每週三例行溝通會議，討論事情非常廣。（資料照片／林煒凱攝）

民進黨立院黨團總召柯建銘日前接受廣播節目專訪時稱，聲稱大罷免是自己發起的，但每週都固定與總統賴清德開會討論。對此，民進黨發言人吳崢今天（22日）回應，柯建銘指的可能是府院黨每週三例行溝通會議，該會行之有年，討論事情非常廣，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，非單純針對特定議題。

柯建銘日前接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪，柯提到，726、823兩場大罷免的決策過程，雖然大罷免他所發起的，但所有細節每週都固定與總統賴清德開會討論，黨團內部也會開會。

廣告 廣告

對此，民進黨發言人吳崢今早於中央黨部舉行「才剛擋國防、杯葛預算 藍委週末急赴中」記者會，會後接受媒體提問時表示，柯建銘指的可能是府院黨每週三有例行溝通會議，府院黨平台溝通會議，各單位針對自己業務與當前情勢彙整報告。

吳崢指出，該溝通會議行之有年，按往例持續召開，協助執政溝通資訊對齊，討論事情非常廣，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，討論議題非常廣泛，非單純針對特定議題。

吳崢說明，大罷免過後，包含總統賴清德發表相關談話、行政院相關人事改組、黨部相關人事改組等，府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進與承擔相關政治責任，不必要再糾結過去的枝微末節。柯建銘談到大罷免期間與總統互動過程，大致還原如上，具體細節與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確承擔政治責任，希望繼續向前看。



回到原文

更多鏡報報導

還原大罷免決策過程 柯建銘認「每週與賴清德開會」：我不可能獨斷

北捷攻擊事件「小橘書」能幫上忙？劉世芳籲從頭翻閱：遇事能冷靜避難

蔣萬安擬申請「北車英雄」余家昶入祀忠烈祠 劉世芳表態：提議非常好