柯建銘領軍赴司法院遞釋憲申請書 主張停砍年金違憲

立法院於2025年底三讀通過停砍公教年金相關法案後，考試院於本月8日向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，民進黨團總召柯建銘今（19）日上午也率黨團幹部親赴憲法法庭遞交釋憲聲請書，主張相關條文因違憲應自公布日起失效。

柯建銘率民進黨團幹部前往司法院遞釋憲聲請書。（圖／中天新聞）

立法院於2025年底三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2023年。考試院本月8日表示，此法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，因此已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。考試院強調，在憲法法庭判決前，將秉於憲法職權及相關法律規定處理。

司法院。（圖／資料照）

民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜和訴訟代理人19日上午召開「停改公教年金聲請釋憲」記者會。柯建銘表示，針對總統於2025年12月26日公告的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條，以及《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、38條、67條提出暫時處分及釋憲。

柯建銘指出，民進黨團認為系爭規定因受違憲宣告，應自公布日期失效。民進黨團主張，在憲法法庭判決以前要暫時處分。記者會結束後，黨團三長和訴訟代理人隨即前往司法院遞交釋憲聲請書。

