柯建銘驚吐這屆做完離開立院 吳思瑤：難想像沒有他的國會

民進黨立院黨團總召柯建銘15日出席活動致詞時突然提到，「做20幾年總召，但這屆做完，我也是要離開立法院」，引發政壇關注；民進黨立委吳思瑤18日表示，很難想像沒有柯建銘的國會，循例將會在會期末徵詢黨團同仁有沒有人想要出來承擔責任，「黨內的民主、黨內的程序，都會持續的往前走」。

柯建銘15日出席「施明德先生專檔」成立茶會時表示，自己從政以來對自己影響最深的就是施主席，1998年本來想選市長，但施明德跟自己說，「留在國會拚國旗」，就這樣留在國會已經做了25年總召，做了四分之一世紀」，自己留了25年、做25年總召，但這屆做完也是要離開立法院。

吳思瑤坦言，很難想像沒有柯建銘的國會，但民進黨的不分區就有任期制度，柯建銘的立委任期是到這屆結束，而黨團幹部部分，循往例都會在會期末徵詢黨團同仁是否有人想要出來承擔責任，所以新會期的幹部還在進行徵詢，「黨內的民主、黨內的程序，都會持續的往前走」。

