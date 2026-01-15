柯建銘：做了25年總召 這屆做完將離開立法院

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天（15日）表示，1998年他原本打算參選縣市長，時任民進黨主席的施明德要他留在國會，致力於台灣獨立，這一留就做了25年總召，但這屆做完了，他也即將離開立法院。

民進黨立法院黨團總召柯建銘15日表示，這屆做完了，他即將離開立法院。（中央社資料照）

史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會今天上午舉行「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式。

柯建銘致詞時表示，2年前，施明德選擇在生日來離開，所以沒有忌日，今天所有人在這裡為施明德慶生。施明德終其一生不改其志，充滿傳奇、精彩，施明德最受人知道的就是，施明德是先知，也是實踐者。

廣告 廣告

柯建銘說，他與立法院前院長蘇嘉全都因國會全面改選進入立法院，也包括今天一同出席的立法院長韓國瑜，他們這一生有這機會跟著施明德學習成長，這是莫大榮幸，尤其施明德也是影響他一輩子最深遠的人。

柯建銘表示，1998年時，他本來想要選縣市長，他問施明德，對方跟他講一句話，「留在國會拚國旗」，這是施明德原話，留在國會，致力於台灣獨立，這一留，就是25年，他做了25年總召，「但這屆做完了，我也即將離開立法院」。

依據民進黨內規，不分區立委僅能連任一次。柯建銘在2008年到2016年2屆不分區立委任期結束後，於2016年回新竹市選區參選區域立委並勝選，再於2020年及2024年被提名為不分區立委。若無其他因素，2028年回鄉再次參選區域立委，機會不大。

柯建銘先前早已多次公開表明本屆立委是他最後一任，他也曾多次與向同為屆滿2任的不分區立委說「再過2年，我們一起畢業」，除了要對方為黨團再拚下去，也有打氣加油之意。