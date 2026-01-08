柯建銘「挾白自重」有望續任萬年總召？ 綠營人士：總預算及國防條例是觀察指標

民眾黨創黨主席柯文哲拜會民進黨總召柯建銘。（攝影／胡智凱）

立法院民進黨團總召柯建銘去年9月間一度遭到黨內逼宮，後來允其總召任滿為止，如今2月1日總召任期即將屆滿，「老柯」能否續任萬年總召此一議題又再次浮上檯面。

民進黨內人士觀察，柯建銘近日與民眾黨互動頻頻，頗有藉由民眾黨來拉抬身價的意味，估計有意續任總召，不過「挾白自重」是否有效，得看總預算及國防特別預算條例能否過關，否則只是一無所獲。

2月1日是關鍵日期，「雙柯會」饒富政治意涵

自從大罷免失利後，力主響應大罷免的柯建銘便沈寂多時，直至日前民眾黨創黨主席柯文哲前來立法院，柯建銘與之握手言歡，各界才開始注意到背後的政治意涵。

民進黨內人士分析，即將到來的2月1日對柯建銘與柯文哲是一個重要的日子，這天對柯建銘來說，是他本年度總召任期的屆滿之日，而對柯文哲來說，也是民眾黨現任總召黃國昌任期的屆滿之日。

該人士因此表示，這場「雙柯會」頗有兩人宣告復出的意味，柯建銘在2月1日之後爭取續任總召，柯文哲則是在2月1日之後重新主導立法院民眾黨團，兩人正好一拍即合。

柯建銘若促成「綠白合」將能增加續任籌碼

柯建銘與柯文哲都出身新竹，過往都有私交，民進黨內人士指出，這次會面可以說是互相拉抬、增進曝光，尤其柯文哲公開盛讚柯建銘：「什麼都可以搞定啦」，對外釋放出綠白合作進而化解朝野僵局的可能性。

黨內人士表示，柯建銘向來只跟黃國昌針鋒相對，而未來2月1日黃國昌離開立法院之後，若柯建銘真的能夠透過柯文哲來與民眾黨溝通協調，當然會是他續任總召的一大利多，而從這次「雙柯會」來看，確實有這種意味。

不過，黨內人士並不認同《信傳媒》記者使用「挾白自重」這一個用詞。該人士表示，「挾白自重」的前提是要「挾白」，但白會這麼輕易被柯建銘「挾」嗎？

柯建銘要幫民眾黨推代理孕母，民進黨內不買單

「雙柯會」的另一重點，就是柯文哲積極懇託柯建銘，協助民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法草案，特別是陳昭姿的版本包含9個代理孕母條文，此與民進黨立委提案大不相同。

立法院本（8）日審查草案時，柯建銘一早現身衛環委員會坐鎮，陳昭姿也赴柯建銘辦公室尋求協助，並傳出柯建銘下令黨籍立委要予以支持。不過，本日會議主席民進黨立委劉建國堅持依照程序審查與討論，民進黨多位女性立委則上台發言反對陳昭姿的提案。

其中，民進黨立委林淑芬就不甩柯建銘，反而痛批陳昭姿為「陳九條」，指其代理孕母法案只有9個條文。她強調：「代理孕母跟孩子都是生命，只用9個條文就允許代理孕母合法化，足以保障代理孕母跟孩子的生命嗎？這個社會能夠接受嗎？」

傳林淑芬跟柯建銘口角？劉建國：很多委員都有意見

本日亦傳出，對於是否支持民眾黨的代理孕母法案，林淑芬跟柯建銘甚至私下爆出口角爭執。對此，本日會議主席劉建國表示，個別委員基本上對《人工生殖法》都有意見。

劉建國續指，早上看到這麼多的委員在程序發言的時候，內容都非常多，那也非常實際，「我想也不只林淑芬委員啦，那很多的委員都有表達相關的一些看法跟意見。」

先通過總預算及國防條例是觀察指標

民進黨內人士表示，民進黨立委都有相當高的自我判斷能力，本週二藍白才聯手封殺中央政府總預算、國防特別預算條例、政院版財劃法以及各項國安法案，顯然並未看到柯建銘跟柯文哲會晤之後有何成效。

黨內人士說，在此之前若先以代理孕母法案當作「伴手禮」，這對民進黨立委而言，不只難以跟選民交代，也不知道能否換到前述預算跟法案通過，更有可能這個「伴手禮」只是被柯文哲拿去收割，最後民進黨一無所獲。

黨內人士因此表示，若柯建銘真的能促成「綠白合」，甚至能「挾白自重」讓民眾黨願意配合民進黨，優先通過總預算及福國利民的政策，這樣當然黨內都會樂觀其成，也願意支持他續任總召，但前提是要真的能做到。

(原始連結)





