柯建銘「萬年總召」有變數？蔡其昌宣布參選：年輕世代承擔

立法院第11屆第四會期延會至31日休會，民進黨立法院黨團已啟動下會期黨團幹部改選作業。除了「萬年總召」柯建銘表態爭取連任外，立委蔡其昌今（29日）也發文表示將參選，民進黨內部將上演「柯蔡總召之爭」。

蔡其昌今日透過社群平台發文證實，近期陸續接獲多位黨內前輩、基層同志及友人的關心與鼓勵，希望他能在此時「多分擔一些責任」。他表示，對每一份信任與期待都心懷感謝，也因此對是否參選一事思考許久。

蔡其昌在文中提及，自己並非習慣談論職位或角色的人，認為每一項工作更像是一段陪伴的過程，在不同崗位上都應把人民交付的任務做好。他強調，民進黨一路走來，仰賴前輩累積的經驗與堅持，同時也需要年輕世代的投入與承擔，在不同階段由不同的人站在合適的位置，是政黨前進的自然歷程。

蔡其昌表示，在眾人的勸進與鼓勵下，已選擇站出來完成登記，這項決定並非出於競逐，而是希望回應黨內的信任與期待，讓黨團在未來能更團結、凝聚更多共識。無論最終結果如何，他都將尊重黨內民主機制，與黨團成員並肩同行。

談及未來立法院的氛圍，蔡其昌也坦言，當前朝野關係緊繃、社會對立加劇，但他始終相信立場可以不同，對國家的責任不該有距離。若有機會承擔更大的責任，期盼朝野討論能回到制度、理性與溝通，聚焦人民真正關心的公共事務。

