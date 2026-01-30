柯建銘、蔡其昌大PK競選總召！吳思瑤：民進黨團非常幸運

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

民進黨立委、中職會長蔡其昌，昨（29）日正式表態參選黨團總召，讓外界認為直接對決長期擔任總召的柯建銘，消息一出成為各界焦點。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（30）日受訪則強調，現在民進黨團非常幸運，可以在這場黨團幹部產生過程中，在兩位「The best」身上能夠選擇「The best of the best」，能夠從最好的當中做出選擇。

吳思瑤今日上午受訪，記者提問是否擔心蔡其昌登記參選黨團總召後，會出現內鬥或協調的問題？她說：「對於民主這件事，民進黨很有經驗」，並進一步表示，良性的競爭、民主的競爭，怎麼會有人把它歪曲成在鬥爭呢？

話鋒一轉，吳思瑤指出，這屆立法院是史上不民主的立法院，但民進黨團會持續作為最民主的黨團，黨團有民主的體質與機制，在黨團幹部產生上依循內規，有意願者藉由登記方式，後續還有協調、徵詢的程序，或者即便進入票選，也絕對奉行民主程序。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／民視新聞）

因此，就蔡其昌、柯建銘一同角逐總召，吳思瑤認為這是好事，因為這就是民進黨內的良性競爭，可以向社會揭櫫的事實。

吳思瑤細數，在黨團論資歷、輩分，當然柯建銘是國會的百科全書、最熟悉國會議事運作的資深立委，也是永遠被認為民進黨團最不可或缺的總召；蔡其昌過去8年立法院副院長的資歷，身段柔軟、對議事嫻熟，都是強大的競爭者，兩人論資歷、輩分、能力都是「The best」。

她也認為，現在民進黨團非常幸運，可以在這場黨團幹部產生過程中，在兩位「The best」身上做出選擇，成為「The best of the best」，能夠從最好的當中做出選擇，所以後續就依循民進黨的內規、程序，民進黨團要在最不民主的國會，做出民主、正向競爭的正向典範。

民進黨立委、中職會長蔡其昌。（圖／民視新聞）

同時，她也喊話，對於民進黨團的民主程序非常有信心，不管是協調或票選，都是黨內機制，而且都會遵循，更何況還有一段時間可以溝通、交換意見。

針對外界稱自己勸進某些人競選，吳思瑤坦言，自己是勸進民進黨團的成員，因為曾擔任過黨鞭，知道要有更多有志之士來承擔責任；自己也感同身受，藉由黨鞭的歷練，能夠有更成熟的政治學習。

最後，吳思瑤強調，不管是國會的維基百科柯建銘，或者是民進黨中生代代表性人物蔡其昌，兩人在資歷、輩分上，對民進黨團與立法院而言都是「The best」，「所以我們的選擇，是從兩個『The best』中選出『The best of the best』；不管怎麼選擇，黨團同仁這段時間都可以思考黨團未來走向，以及如何承擔責任」。

