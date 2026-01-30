柯建銘、蔡其昌爭奪總召 吳思瑤：這是民進黨團的幸福

吳思瑤說，柯建銘、蔡其昌角逐總召是民進黨團的幸福。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨團幹部改選登記今（30）日截止，目前有民進黨團總召柯建銘、立委蔡其昌登記參選總召。對此，民進黨立委吳思瑤表示，柯、蔡兩人論資歷、論輩分、論能力，都是「The best」。她直言，民進黨團可以在兩位「The best」身上選擇出「The best of the best」，這是民進黨團的幸福。

對於是否憂心內鬥？吳思瑤今在立法院受訪表示，民主這件事民進黨很有經驗，良性的競爭、民主的競爭，怎麼會有人歪曲成是鬥爭呢？她說，這一屆的立法院是史上最不民主的立法院，但是民進黨團會持續作為最民主的黨團，會依循黨內內規，後續還有協調、徵詢的程序，即便進入票選，也絕對奉行民主程序。

廣告 廣告

吳思瑤認為，蔡其昌與柯建銘角逐民進黨團總召是好事，因為這就是民進黨內的良性競爭。她說，柯是國會的「百科全書」，無人能夠超越，最熟悉國會議事運作的資深立委，也是民進黨團最不可或缺的總召；蔡則有8年立法院副院長經歷，身段柔軟、嫻熟議事，也是非常強大的競爭者。

吳思瑤表示，柯建銘、蔡其昌兩人論資歷、論輩分、論能力，都是「The best」。她說，民進黨團非常幸運可以在這場黨團幹部的產生過程，在兩位「The best」身上選擇出「The best of the best」，這是民進黨團的幸福。

至於是否有信心可以不用進到投票環節？吳思瑤則說，這個不是問她個人的信心，她對民進黨團的民主程序非常有信心，不管是協調、票選，都是黨內的機制，都會遵循。她說，確實也還有一段時間可以溝通、交換意見。

鍾佳濱說，最後結果黨團共同承擔。 圖：高逸帆／攝

另，媒體詢問民進黨團幹事長鍾佳濱，黨團總召的改選是否為「賴系」跟「非賴系」之爭？鍾回應，民進黨團自主，向來幹部產生就是循既有規矩進行，登記日期到今天下班前為止。他說，目前所知有意願參選者，都會進行君子之爭，至於最後的結果，黨團做的決定共同承擔，也會團結支持未來的黨團幹部，繼續帶領黨團來完成全民交付的使命。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蔡其昌曝參選總召心路歷程 若接掌黨團：朝野要多溝通、多理解

賴清德勸進選黨團總召？ 蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙