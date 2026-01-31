柯建銘.蔡其昌競逐總召 幹事長沒人登記 書記長僅范雲參選

政治中心／綜合報導

民進黨立法院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，現任總召柯建銘、立委蔡其昌相繼表態爭取總召一職。至於幹事長目前沒人登記，書記長部分，僅范雲登記，她也表示，如果大家支持，願意在下會期承擔更多責任。

立法院第4會期劃下句點，民進黨立法院黨團，也將進行幹部改選作業，不過除了柯建銘、蔡其昌登記參選總召，登記時間一截止，也只有現任副幹事長范雲，登記參選書記長。立委（民）范雲：「這個會期我擔任黨團的副幹事長，深切的了解黨團的重要性，我很願意承擔更多的責任。」

書記長有著落了，那幹事長呢？民進黨團幹事長鍾佳濱：「那目前呢總召有兩位登記，幹事長沒有人登記，那書記長有范雲委員登記參選，未來的組成，應該就是由，這兩位總召和書記長，共同尋求我們黨團，內部的最佳組合。」

根據民進黨組織章程，總召任期一年，幹事長跟書記長半年，都需要有一定立委資歷才能報名。大黨鞭有柯建銘、蔡其昌相爭，外界解讀是非賴系與賴系角力，立委們先都不急著表態。





立委（民）吳思瑤：「我會持續地跟我們黨團，51位優秀同仁來喊話，我不會再回鍋，來回任黨團的幹部，我也非常樂意把，這樣子的經驗分享給大家，相較於其他兩個黨團的幹部產生，我想民進黨有責任，示範出我們是最民主黨團。」吳思瑤喊話黨內同仁放膽嘗試，新會期民進黨團如何重整隊形，和藍白角力，外界高度關注。

