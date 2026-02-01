柯建銘、蔡其昌競選總召 藍議員直言搞內亂全為1事

民進黨立委蔡其昌日前宣布登記參選總召，將與現任總召柯建銘角逐，蔡稱身兼民進黨主席的總統賴清德沒有勸進，但有一次偶然的機會時表示，希望他在立院多幫忙。國民黨台北市議員徐弘庭認為，執政黨如今自己搞內亂，若不是為了利益，還會是什麼事呢？他也希望藉由此事讓各界看清，是什麼原因讓賴在這個時間點要去鬥柯。

徐弘庭昨（1月31日）在政論節目《週末大爆卦》中指出，民進黨過去在許多狀況中上下其手，他對於所謂民進黨內部的鬥爭雖不評論，但也坦言現在只有靠民進黨內鬥，才能稍微知道一些事情。

徐弘庭進一步指出，過去國家有很多不合理的狀況，希望能夠知道事情的結果，包括疫情期間的快篩、疫苗，超思案等等，看到都會生氣；徐強調，執政黨如今自己搞內亂，非常莫名其妙，若不是為了利益，還會為什麼事呢？

徐弘庭強調，希望藉由民進黨內鬥的事件，讓民眾看清，究竟是什麼特別的原因，會讓賴清德在這時間點，要去鬥柯建銘。

面對民進黨總召改選，派系動向備受關注，英系有6位立委，英系立委王世堅受訪明確表示，蔡其昌登記參選，絕對選得上，將會贏過柯建銘，但他強調，不是因為柯建銘不好，是黨團也要與時俱進，柯若能在最高點交棒，大家都會尊敬老柯；英系立委蔡易餘則表示，英系屆時會做出一致決定，但仍盼協調取代投票，避免黨團做出艱難的選擇。

