柯建銘、蔡其昌誰接民進黨總召？王世堅表態：我舉雙手支持 「他」

民進黨立法院黨團改組在即，民進黨立委蔡其昌宣布參選黨團總召，挑戰現任總召柯建銘。對此，立委王世堅表示，他舉雙手支持蔡其昌，並認為在蔡其昌的領導下，黨對黨之間的磨合方式會有所改變，不至於動不動就把對立拿到檯面上。

王世堅今（30）日受訪時指出，他不清楚蔡其昌的參選是否經過總統兼黨主席賴清德授權，但蔡其昌確實是擔任黨團總召的好人選，不僅在立院資歷豐富，先前幾次在其他社團領導都非常成功，「我個人認為蔡其昌登記民進黨團總召，相信他一定選得上，因為他會贏過柯建銘」。

王世堅強調，並不是柯建銘不好，但柯建銘已經當總召很久了，一直希望他可以交棒，在面對新的時局，確實要隨時調整黨團作法，黨團應該與時俱進，不一定要對抗，那是不對的。

王世堅強調，並不是柯建銘（見圖）不好，但柯建銘已經當總召很久了，一直希望他可以交棒。（柯承惠攝）

王世堅直言，「我一直希望柯總召能夠交棒」，而且對柯總召來講，過去他貢獻民進黨已經30年了，整個黨上下大家都非常感謝他，如果這時他退出黨團總召爭取，「剛好正是時候，因為你剛好退在最高點，大家都很尊敬你的時候，我認為這是對的。」

王世堅指出，如果蔡其昌能夠確定登記，他相信蔡其昌會勝出。被問到是否支持蔡其昌，王世堅毫不猶豫回，「我舉雙手支持他。」至於下個會期黨團的生態將會如何，王世堅認為，會更和諧，因為蔡其昌的個性至少是講理的，他不會不假思索把每件事視為朝野之間談不好，就必須對抗，其實談不好還可以用時間來磨合。

王世堅進一步指出，所以在蔡其昌的領導下，黨對黨之間的磨合的方式會有所改變，不至於動不動就把對立拿到檯面上來。這一點是蔡其昌可以去避免的，因為他身段比較靈活，思考比較細緻，畢竟他比較年輕，能夠帶來的想法都能夠與時俱進。

