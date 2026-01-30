即時中心／黃于庭報導

去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。

王世堅表示，他不知道蔡其昌的登記是否為總統兼黨主席賴清德授權，但是他確實是黨團總召非常好的人選，不僅在立院資歷豐富，先前幾次在其他社團領導都非常成功，「我個人認為蔡其昌登記民進黨團總召，相信他一定選得上，贏過柯建銘」。

廣告 廣告

不過，王世堅也緩頰說，並不是柯建銘不好，但柯已經當總召很久了，一直希望他可以交棒，面對新的時局，確實要調整黨團作法，應該與時俱進，相信蔡其昌比較年輕、會有新思維，針對每次不同政策、朝野合作，做法跟看法會完全不一樣。

「我一直希望柯總召可以交棒」，王世堅指出，過去柯貢獻民進黨30年，全黨上上下下都非常感謝，如果這時候退出爭取總召，剛好正是時候，退在最高點大家都會尊敬；而蔡其昌若確定登記，王世堅也相信對方會勝出，「我支持他，我舉雙手」。

至於總召之爭被解讀為賴系跟非賴系對決，王世堅回應，這件事不以派系討論，「至少我是堅系，我就不堅持」，民進黨現在是執政黨，黨的決策也會影響國家，這部分不會用派系來看，新潮流是最大派系沒錯，但每個派系都有很多好人才。

若是蔡其昌帶領黨團，朝野會比較和諧嗎？王世堅直言「我認為會更和諧」，因為蔡其昌的個性講理，不會不假思索做事，或是朝野之間談不好就對槓，談不好還可以用時間磨合，相信在蔡的領導之下，黨對黨之間磨合方式會改變，因為他身段比較柔軟、思考細緻、年輕且與時俱進。

原文出處：快新聞／柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏

更多民視新聞報導

許智傑拋「台灣台北101」叫陣踹共 蔣萬安：台北本來就在台灣

中配李貞秀要當立委！並未放棄國籍惹議 黃國昌回應了

Andy老師與家寧父母同出席調解！群海娛樂帳冊將揭露 因「一事」駁回抗告

