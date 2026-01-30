柯建銘、蔡其昌誰會贏？最新網路投票5500人意見一面倒

民進黨團近日啟動黨團三長改選，除了現任總召柯建銘表態爭取連任外，立委蔡其昌昨（29）日也宣布參選。而根據一份《中天新聞》以相關話題為題、5500多人參與的網路投票顯示，有高達72%的參與者認為，柯建銘會在總召選舉中勝出。

蔡其昌在立法院接受媒體聯訪，當被問到總統兼民進黨主席賴清德是否有勸進參選總召時表示，「沒有到勸進啦」，黨內有很多前輩都鼓勵、期許，黨內同志也希望能夠多一點承擔，一次很偶然的機會，賴也有向自己表示，希望自己在立法院多多幫忙。

蔡其昌談到，和柯建銘協調本來就是程序，意願調查表結束完之後，程序就是進行協調，至於有人視為這是「賴系與非賴系」的對決，他則回應，沒有這個問題，自己跟柯的感情不錯，過去柯當總召、自己擔任幹事長，兩人都配合得很好。自己也多次表達，柯建銘是黨內不可多得的人才，過去的奉獻努力大家都看得到，每個階段都必須有人出來承擔，這是必然的過程。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今天在YouTube直播的同時，以「民進黨團總召大戰，你覺得『柯建銘和蔡其昌誰會贏』？」為題發起即時意見調查，本次投票共計有「柯建銘」、「蔡其昌」等2個選項，統計時間為下午2點起至4點止。截至今天下午3點半，共計有5500多人參與該投票，其中72%的人投給「柯建銘」、28%投給「蔡其昌」。

