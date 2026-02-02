柯建銘？蔡其昌？吳思瑤：兩個都是the best

▲吳思瑤表示柯建銘跟蔡其昌兩個都是the best，因此民進黨團會選出「the best of the best」。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 立法院第五會期今（2）日開放立委報到，外界關注綠委蔡其昌日前宣佈登記參選民進黨團總召引發熱議，對此立委吳思瑤受訪表示，柯建銘是國會百科全書嫻熟議事，如果連任是the best；蔡其昌是黨團現任立委唯一當過副院長，議事經驗不在話下，因此民進黨團會選出「the best of the best」，強調無論未來幹部是誰，將來一定是「team work」，而不是聽從總召傅崐萁的「king work」。

蔡其昌宣佈登記總召挑戰萬年總召柯建銘，為政壇投下震撼彈，對此吳思瑤今日受訪說，在正式開議前，民進黨團都可以好好思考，如何產生未來黨團幹部，總召柯建銘是國會百科全書，嫻熟議事且最有國會經驗，如果連任是the best；蔡其昌是黨團現任立委唯一當過副院長，議事經驗不在話下因此民進黨團會選出「the best of the best」。

吳思瑤說，還有一段時間可以多多思考，不管未來幹部是誰，作為國會最民主黨團，將來一定是「team work」，而不是總是聽從傅崐萁的「king work」。

