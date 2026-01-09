柯強推人工生殖法稱「先求有再求好」！張益贍：在情勒？

論壇中心／郭芳瑜報導

前民眾黨主席柯文哲今日帶民眾黨立委陳昭姿，一同拜會立法院院長韓國瑜，希望能成功推動人工生殖法。前民眾黨中央委員張益贍在《台灣最前線》節目中指出，柯文哲推動人工生殖法，是他跟陳昭姿之間的承諾，與修法沒有關係。

陳昭姿表示，她當初簽的並不是兩年條款，而是代孕條款，當初柯文哲也承諾會讓她完成這個法案。柯文哲在記者會上也承認，當時他認為法案無關政黨利益，推動應該不會太困難，因此答應「一定會讓妳完成這個法案」，並喊話民生議題可以「先求有再求好」，並沒有必要一次完成，沒有爭議的部分可以先通過。

張益贍則反駁，代理孕母的爭議很大，連國民黨內部也有反彈聲音，跟政黨已經沒有關係。張益贍也點出，柯文哲背後可能另有盤算，「是不是要陳昭姿協調什麼」，所以當初才跟陳昭姿做交易，但歸根究柢，柯文哲跟陳昭姿之間的承諾，屬於他們兩人之間的私利，並不該拿來情勒大家。

