柯復出亂藍綠／柯文哲滿血復活祭兩手策略 對黃國昌小藍路線踩煞車

柯文哲（左）結束京華城案言詞論辯後，復出全台趴趴走，從地方選舉布局到國會攻防，都看得出他有意校正白營「小藍」標籤的路線。（鏡報李智為）

隨著京華城案辯論終結，民眾黨創黨主席柯文哲暫解官司束縛器全台趴趴走，攪亂藍綠白競合關係。本刊調查，柯復出後，白營從地方選舉布局到國會攻防都有路線微調，柯以擅長對藍綠的「邊打邊談」兩手策略，試圖校正過去一年由現任主席黃國昌領導、已漸被貼上小藍標籤的路線，意在蓄積個人政治能量更慎防民眾黨泡沫化。

柯遊走藍綠的策略除讓藍營私下警戒是否動搖藍白合根基，也不諱言在黨主席鄭麗文親中標籤下，柯反而成功塑造成在野最不可忽視的大母雞，復出重新坐鎮白營如何與藍綠競合？已為大選投下變數。

廣告 廣告

柯文哲重返政壇，藍營憂雙面刃，藍營縣市長參選人多對邀柯站台採正面開放態度，但也有人憂心藍白合出現變數。圖為國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。（鏡報李智為）

身陷京華城貪污案的柯文哲，近來行程滿檔，18日出席民眾黨「松信夥伴見面會」與支持者互動，笑著分享幾個被關押前後的心境說「最後還是活著回來」，要不是大罷免32比0，他應該還在裡面，相信很多人是因為要把阿北救出來才去投票，隨後他話鋒一轉嚴肅說道：「我的意思是，國民黨不要太高估它的實力。」更大酸台北市長蔣萬安在內的縣市推出營養午餐免費政策，是民粹政治。

儘管官司纏身，柯文哲復出後動作頻頻、遊走藍綠，除了拜會立院藍綠立委及院長韓國瑜，更週週奔走嘉義、宜蘭、台北等各縣市替議員及縣市長參選人站台，主導空戰話語權，無疑向朝野宣告自己滿血復活。

本刊調查，白營從地方選舉布局到國會攻防，都正由柯主導路線微調，以擅長的「邊打邊談」兩手策略，試圖校正過去一年由黃國昌領導、已漸被貼上「小藍」標籤的白營路線，意在蓄積個人政治能量，更慎防民眾黨泡沫化。

「黃國昌過去1年給支持者印象已是穩定跟藍營合作，柯P一出來，我們都感覺路線有開始在微調了！」一名白營資深幕僚說，柯帶著陳昭姿拜會民進黨團及老柯，相較於綠是黨團三長出席，白除柯、陳以外，只有黨團主任陳智菡陪同，黨團三長都不見人影，許多幕僚私下議論，柯明顯是在宣告自己與綠「不是不能談」，大有扮演化解朝野僵局角色的企圖。

柯文哲（右）拜會民進黨團總召柯建銘（左）遊說法案，卻不見白營黨團三長列席，令黨內嗅出柯與黃國昌的路線有別。（鏡報鄒保祥）

不只如此，柯日前在宜蘭為陳琬惠站台受訪時冒出一句：「不管什麼藍白合、綠白合，最重要還是台灣最大利益跟人民最大福祉，所有一切都是賴清德一念之間。」讓白營不少人士直言，過去一年多在昌領導下，已許久未聽過「綠白合」三字，儘管柯未對綠白合可能性多加闡述，卻已讓黨內感受到他有意校正白營當前過度親藍的路線。

更多鏡週刊報導

柯復出亂藍綠1／白營路線「校正回歸」藏兩面刃 柯出手微調動機曝光

柯復出亂藍綠2／TeamKP地下文宣重啟 柯文哲人氣爆棚碾壓黃國昌