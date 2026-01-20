柯復出亂藍綠1／白營路線「校正回歸」藏兩面刃 柯出手微調動機曝光
隨著京華城案辯論終結，民眾黨創黨主席柯文哲暫解官司束縛器全台趴趴走，攪亂藍綠白競合關係。本刊調查，柯復出後，試圖校正過去一年由現任主席黃國昌領導、已漸被貼上小藍標籤的路線，意在蓄積個人政治能量更慎防民眾黨泡沫化。一名白營資深幕僚告訴本刊，儘管柯復出後有意微調了白營過去一年過度傾藍的路線，但黨內確實也有人憂心兩面刃，畢竟過去一年多已與藍緊密合作，白營支持者可能需要時間消化，事後也有藍營基層民代反映，不少基層支持者因此錯愕問：「藍白是不是又不能合了？」
「柯幫忙『校正回歸』黨的路線，或許能幫忙留住一些討厭國民黨的中間選民及年輕人！」白營要角不諱言，許多小草支持者過去一年來因柯的官司，已普遍痛恨綠，並認定執政黨對柯司法迫害，因此自然只能靠向藍，但黨內不少人同時擔心，以小黨發展歷史來看，藍白合走到底的結果，可能免不了重蹈當年國親合覆轍，恐漸漸泡沫化，「這可能就是柯及許多創黨元老更在意的事！」
白營創黨要角、前立委蔡壁如日前便直言，「第三黨在台灣生存很不容易，撐不過三屆大選可能逃不過泡沫化的命運。如果2026藍白談不攏，2028民眾黨再怎樣也要推出自己的總統、副總統候選人。」
對此，一名曾與柯、昌共事的白營幕僚說，即便蔡已遠離白營核心，黨中央主流派也不喜歡她，但她這番言論讓當初許多一起創黨的黨員深感認同，相信柯如果在意黨的未來，也不樂見民眾黨變小藍，甚至被國民黨吸納、併吞而消失，柯復出後對藍綠的靈活策略，「黨內不少人都感到熟悉的柯又回來了！」
此外，本刊也掌握，不只一名柯的政壇友人私下也曾勸過柯，要他想想當初創黨的初衷，若民眾黨要走的是理性、務實、科學，有別於藍綠的第三條路，那如何拿捏與藍綠之間的距離甚為重要，對綠該監督的要監督，對藍不該讓的不能讓，「否則淪為小藍或小綠，當初為何要創黨？」
