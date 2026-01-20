柯復出亂藍綠2／TeamKP地下文宣重啟 柯文哲人氣爆棚碾壓黃國昌

柯文哲重返政壇，藍營憂雙面刃，藍營縣市長參選人多對邀柯站台採正面開放態度，但也有人憂心藍白合出現變數。圖為國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。（鏡報李智為）

隨著京華城案辯論終結，民眾黨創黨主席柯文哲暫解官司束縛器全台趴趴走，攪亂藍綠白競合關係。本刊調查，儘管柯已沒有黨主席身分，但他當年競選連任台北市長期間成形的「TeamKP」社群，包括instagram、LINE，在柯復出趴趴走後也同步重啟、復活，儼然柯個人地下文宣部。

本刊調查，柯復出後，「TeamKP」社群包括instagram及LINE，常即時以圖卡滾動式預告柯在全台的行程，藉此號召柯粉到場相挺，以至於柯復出後所到之處皆可見支持者等候、排隊合照。一名白營幕僚觀察，柯的政治能量在經歷一年羈押後，比起他敗選總統時不減反增，「遭司法迫害的印象，反塑造柯在藍白陣營悲劇英雄的形象！讓他的能量遠大於現任主席黃國昌。」

柯文哲復出後行程滿檔，相關網路社群也隨之復活，儼然成為柯的地下文宣部，LINE官方帳號「teamKP News」更隨時更新、推播並預告柯的全台行程，助柯保溫。（讀者提供）

不只如此，民眾黨立委陳昭姿排除適用白營的2年條款，黨內觀察，原本基層及黨代表湧現罵聲，但當柯帶她親開記者會解釋後，雜音卻瞬間消失，甚至出現替陳的加油聲，讓不少白營幕僚直呼，「柯還是我們唯一的太陽，扮演一錘定音的角色未見鬆動。」

至於黃國昌，他本月底因2年條款卸任立委後，僅剩主席及新北市長參選人角色，而他當初補選上主席的任期又只到今年底，換言之，到了年底他將陸續失去舞台。一名白營資深幕僚分析，昌能否續任主席，關鍵在柯的意志，因此昌對柯當然只能同心，因為在柯仍擁黨內實質影響力下，昌主客觀上都只能尊柯。

